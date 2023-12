Bernd Kohlhepp präsentiert Kabarett mit Musik

Seit Jahren treibt diese sonderbare Gestalt auf den Bühnen Süddeutschlands ihr Unwesen und erklärt auf unverkennbare Weise die Welt. Herr Hämmerle, der knitze Schwabe aus Bempflingen ist Rock ’n‘ Roller, Sänger, Dichter, Provokateur und Schwadroneur ersten Ranges und er weiß vor allem eines: In Wirklichkeit ist alles ganz anders als in der Realität. Auch wenn es um die großen Probleme der Menschheit geht ist Herr Hämmerle nie um eine Antwort verlegen. Den Ungereimtheiten des Alltags stülpt er seine schwäbische Weltordnung über und macht sie passend, wo’s klemmt. Er erklärt nicht, sondern findet Erklärungen. Seine Geistesblitze sind gefürchtet, seine Lösungsstrategien legendär, die Erkenntnisse verblüffend. Das Programm „Hämmerle Kommt!“ ist am Samstag, 20. Januar, um 19 Uhr in Ostrach im Pfarrheim, Kirchstraße 4, zu erleben. Veranstalter des Abends für alle Hämmerle-Fans und solche, die es dann werden möchten, ist das Bildungswerk Ostrach.

„Herr Hämmerle zeigt auf, dass Pinguine uns beim Gendern weit voraus sind, er lüftet die Frage nach den schwarzen - oder weißen ? - Streifen der Zebras sowie das Geheimnis des Algorithmus beim Online-Dating“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bernd Kohlhepp - Schöpfer und Erfinder des Kultschwaben - ist Schwabe aus Leidenschaft, Komiker aus Berufung und zählt seit den 90er-Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene. Das Kabarettstück „Herr Hämmerle kommt“ bietet die Hämmerle-Essentials: die unterhaltsamsten Szenen mit den schönsten Hämmerle-Evergreens, dazu Aktuelles und neueste Songs, gepaart mit Spontaneität und großartiger Improvisationskunst. Außerdem mit dabei: Herrn Hämmerles Nachbarin, die unverwüstliche Frau Schwerdtfeger. Bei Bernd Kohlhepp ist jeder Abend ein kaum wiederholbares Ereignis, versprechen die Veranstalter.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro bei der AVIA Tankstelle Egler, Ostrach. Kartenreservierungen sind außerdem möglich per Mail: [email protected].