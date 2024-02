Barbara Zimmer im Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler

Barbara Zimmer ist eine deutsch-französische Musikerin, die seit 2016 in Frankreich lebt. Barbara Zimmer hat Jazz in Nürnberg studiert und schreibt eigene, von vielen französischen Künstlern inspirierte und sehr intime Lieder, die sie am Klavier selbst begleitet. Ihre Liebe zur französischen Musik und zur französischen Lebensart hat sie laut Presseinfo der Veranstalter bereits als Kind bei Familienurlauben in Südfrankreich und der Bretagne entdeckt. Die Begeisterung für Frankreich führte sie als Straßenmusikerin zuerst nach Paris, bis sie in Saint Herblain bei Nantes ihre neue Heimat fand.

Im März ist Barbara Zimmer auf Deutschlandtour und möchte am Sonntag, 3. März, um 19.30 Uhr ihr rund 50-minütiges Solo-Programm „Vivace“ von auch in Ostrach im Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler vorstellen.

Anschließend lädt der PA-Ausschuss zu einem Apéro. Im Rahmen der deutsch-französischen Veranstaltung soll auch das Programm für die an Himmelfahrt vom 8. bis 12. Mai in Ostrach geplante Bürgerbegegnung mit den Freunden aus Etréchy kurz vorgestellt werden. Der Eintritt ist frei. Es kreist der Hut.