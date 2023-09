Autofahrerin kommt wegen Sonne von Fahrbahn ab

Eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne ist am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin in der Altshauser Straße im Bereich der Einmündung L 286 / Kreuzäcker von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizeiangaben beschädigte die Renault–Lenkerin dabei zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Während an ihrem Wagen rund 5000 Euro Sachschaden entstand, blieb die 21–Jährige unverletzt.