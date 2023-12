Ausstellung mit Werken von Conrad Schierenberg

In der Ostracher Galerie Atelier Laubbach wurde am vergangenen Sonntag eine Ausstellung mit Bildern des Malers Conrad Schierenberg eröffnet, der Ende vergangenen Jahres im Alter von fünfundachtzig Jahren gestorben ist. Er gehörte zu den ersten Künstlern, die vor über 35 Jahren in Laubbach vorgestellt wurden und war seitdem immer wieder mit neuen Arbeiten vertreten. Trotz Winterwetter fand eine ganze Reihe von Besuchern den Weg in die Galerie, teilt die Leitung der Galerie in einer Pressemeldung mit.

Conrad Schierenberg verbrachte seine Kindheit und Jugend in einem Dorf im Schwarzwald. Früh ging er ins Ausland, lernte zunächst in Paris in dem Atelier eines Malers. Danach arbeitete er für zwölf Jahre in England. Obwohl er in London als freiberuflicher Künstler sehr erfolgreich war, zog es ihn zurück in den heimatlichen Schwarzwald, wo er in einem kleinen Weiler lebte und malte. Seine Motive fand er in der vertrauten Umgebung, Porträts, Landschaften und Stillleben waren seine bevorzugten Themen. Er entwickelte einen ganz eigenen Stil, kraftvoll und frei in der Darstellung. Conrad Schierenberg wurde zu einem weit über die Region hinaus bekannten Künstler. Ausgestellt hat er häufig im süddeutschen Raum und der Schweiz, aber auch in Paris, London, und Berlin. Seine Arbeiten befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen.

In der aktuellen Ausstellung ist eine Auswahl aus seinem umfangreichen Werk zu sehen, darunter auch einige späte Arbeiten, die noch nicht gezeigt wurden und eine Reihe Bilder aus Privatbesitz.

Die Galerie ist jeweils samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet am 9., 10., 16. und 17. Dezember und am 6.,7., 13. und 14. Januar, ebenso nach telefonischer Vereinbarung unter 07585/935361.

