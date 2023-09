Bei schweren Unfällen oder Schicksalsschlägen werden neben den Rettungskräften wie Feuerwehr, Sanitäter und Polizei immer häufiger auch sogenannte Notfallseelsorger hinzugezogen, die sich bei Bedarf sowohl um Einsatzkräfte als auch um die Angehörigen kümmern und so die Einsatzkräfte vor Ort entlasten. Karina Halder aus Ostrach ist fast fertig mit ihrer Ausbildung zur Notfallseelsorgerin und erzählt über ihre Erfahrungen und Motivation diesen Menschen in den schwierigsten Situationen beizustehen.

Das sind die Aufgaben von Notfallseelsorgern

Notfallseelsorger betreuen Überlebende, Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen oder Ersthelfer nach traumatischen Ereignissen wie Unfällen, Suiziden oder Not– und Katastrophenfällen und stehen diesen Menschen in den ersten Stunden zur Seite.

Auch begleiten sie die Polizei bei der Überbringung der Todesnachricht an die Angehörigen oder sprechen nach Wunsch Segen und Gebet für Sterbende und Tote aus. Ziel ist es, den ersten Schock der Betroffenen zu überwinden und so mit der Verarbeitung des Geschehenen zu beginnen.

Durch Beruf auf das Ehrenamt gekommen

Karina Halder ist Erzieherin und durch ihre frühere Arbeit in einer Jugendhilfe–Einrichtung im Kreis Sigmaringen auf die Notfallseelsorge gekommen. „Ich habe in meinem Betrieb damals zusätzlich eine Fortbildung gemacht zum Thema seelsorgerliche Begleitung und Gesprächsführung“, erzählt Halder. „Anschließend habe ich überlegt, was ich damit noch machen könnte und bin irgendwann auf die psychosoziale Notfallversorgung im Kreis Sigmaringen gestoßen.“

Verschiedene Hospitationen notwendig

Insgesamt dauere die Ausbildung je nach Vorqualifikation zwei bis drei Jahre und beinhalte unter anderem auch Seminare in Kooperation mit der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal oder bei der Polizeischule in Böblingen. Zur Ausbildung gehören darüber hinaus auch Hospitationen bei erfahrenen Notfallseelsorgern sowie bei Rettungsdienst, Notarzt und einen Einblick in die Arbeit eines Bestatters sowie die Intensivstation im Krankenhaus Sigmaringen.

Eine Ausbildung oder ein Studium im sozialen, pädagogischen, pflegerischen oder seelsorgerlichen Bereich ist dabei die Grundvorraussetzung, so Halder. Auch sind alle Seelsorger Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr im jeweiligen Wohnort und auch über diese versichert.

Klarer Standpunkt zum Leben ist wichtig

„Ich sehe es als meinen Auftrag als Christin an, Menschen in Not beizustehen“, sagt Halder. Grundsätzlich sei es ein ökumenisches Angebot der evangelischen und katholischen Kirche für alle Menschen, also unabhängig von Konfession und Religion. „Für mich ist es eine zutiefst erfüllende Aufgabe“, sagt Halder. „Man muss aber einen klaren Standpunkt zu Tod und Leben haben und es muss einem bewusst sein, dass man meist mit erschütternden Ereignissen in Berührung kommt.“

Reaktionen sind immer unterschiedlich

Die Reaktionen auf ein traumatisches Ereignis seien dabei nicht immer sofort Trauer, sondern fallen von Aggressivität über Hilflosigkeit, Angst oder völlige Zurückgezogenheit komplett unterschiedlich aus. „Die große Herausforderung ist es, diese Reaktionen entsprechend auszuhalten und da zu sein“, sagt Halder.

Trotz allem habe das Ehrenamt auch schöne Seiten: Ab und zu bekommen die Seelsorger auch Briefe oder Karten zum Dank von den Betroffenen, erzählt Halder. „Obwohl wir sicher keinen Dank wollen, spürt man die Dankbarkeit der Menschen und man freut sich, jemanden geholfen zu haben.“

Über die Notfallseelsorge im Kreis Sigmaringen

Im Kreis Sigmaringen gibt es derzeit 31 Notfallseelsorger, erklärt Leitungsmitglied Johannes Schramm, der hauptberuflich katholischer Pastoralreferent in Pfullendorf und Klinikseelsorger ist. Im vergangenen Jahr habe es mit fast 250 Einsätzen so viele Einsätze für die Notfallseelsorge gegeben, wie noch nie seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren. „Uns ist eine fundierte Ausbildung sehr wichtig“, sagt Schramm.

Deshalb dauere die Ausbildung zwei bis drei Jahre und starte für Beginner circa alle zwei Jahre. „Zum einen ist es gut, dass wir immer häufiger hinzugezogen und auch von den Feuerwehren geschätzt werden, zum anderen ist es auch anstrengend diesen Dienst zu tun“, sagt Schramm. „Aber es braucht in der Rettungskette einfach auch Menschen, an die die Rettungskräfte übergeben können — und dann sind wir da. Wir haben den großen Vorteil, dass wir Zeit haben und im Kreis unserer Kollegen gut begleitet sind.“

So ist die Notfallseelsorge im Landkreis organisiert

Im Kreis Sigmaringen gibt es drei unterschiedliche Sektionen: Zum einen die Notfallseelsroge für Betroffene, die Seelsorge für Einsatzkräfte, um mit dem Stress nach belastenden Einsätzen oder Situationen besser umgehen zu können und die Einsatzkräfteschulung, bei der junge Feuerwehr– und Rettungsdienstler in der Ausbildung geschult werden, die Notfallseelsorge hinzuzuziehen, so Schramm.

Die Notfallseelsorge ist wie die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei 24 Stunden an sieben Tage die Woche im Dienst. Es werde jeweils ein Vordergrund– und ein Hintergrunddienst eingeteilt, damit nicht jeder immer auf Bereitschaft sein müsse. Sollten mehrere Seelsorger benötigt werden, würden diese über eine App auf dem Handy alarmiert.