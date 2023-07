Anwohner wünschen sich Tempo 30

Der Gemeinderat hat sich einstimmig für die Erweiterung der Tempo–30–Zone des benachbarten Wohngebietes auf die Bachstraße ausgesprochen. Entschieden wird darüber bei einer nächsten Verkehrsschau mit Landratsamt und Polizei.

Anwohner Helmut Müller war mit der Bitte um die Geschwindigkeitsreduzierung auf die Verwaltung zugekommen. Bürgermeister Christoph Schulz bat Müller wiederum, Unterschriften von weiteren Bewohnern in der Bachstraße zu sammeln, um das Thema im Gemeinderat zu behandeln.

Höhere Geschwindigkeit beobachtet

Anlass für Müller und seine Mitstreiter ist die geänderte Vorfahrtsregel nachdem über der Ostrach eine schmalere Brücke eingebaut wurde. „Wir beobachten eine zunehmend höhere Geschwindigkeit in der Bachstraße“, schreibt Müller in einem Brief an die Verwaltung.

Darin listet Müller mehrere Gefahrenpunkte auf. Zum Beispiel würden Fahrzeuge bei Hindernissen oder Gegenverkehr auf den einseitig verlaufenden Gehweg ausweichen. Aufgrund der langgezogenen Kurve in der Bachstraße und der spitz zulaufenden Einfahrt aus der Mühlbergstraße sei die Verkehrslage unübersichtlich und bedeute ein Unfallrisiko.

Lösungsvorschlag Tempo 30

Dies würde sich verringern, wenn zwischen Einmündung Mühlbergstraße und Ortsausgang in Richtung Jettkofen Tempo 30 gelten würde. „Darin sollte auch das kurze Verbindungsstück über die Brücke einbezogen werden“, so Müllers Vorschlag. Das Wohngebiet oberhalb der Bachstraße ist bereits durchgehend eine Tempo–30–Zone.