Als Ostrachs Halle voller Getreide war

Was bewegte die Menschen von Ostrach und Umgebung heute vor 85 Jahren, also am 4. Oktober 1938? Die Zeitungen an der Dreiländerecke berichteten übereinstimmend, dass die Turn- und Festhalle Ostrach mit Getreide gefüllt sei und das war tatsächlich der Fall.

Die Ernte war dank guten Wetters überaus reichlich ausgefallen und die Folgen der Erzeugungsschlacht mit intensiver Ausbildung und Beratung der Landwirte und nicht zuletzt vermehrter Anwendung von Handelsdüngern und Pflanzenschutzmitteln wirkten sich auf die Erträge aus. Tatsächlich stand im Hintergrund die Schaffung von Vorräten für den von der damaligen Politik vorbereiteten Krieg. Wegen Platzmangel musste die Gemeindehalle gefüllt und die Schulen und Sportverein mehr als ein Jahr lang auf deren Benutzung verzichten mussten.

Die Füllung hatte im September begonnen, als die Dreschmaschinen der Dreschgenossenschaft Ostrach und des Landmaschinenmechanikers Reisch in Waldbeuren von Hof zu Hof in den Einsatz gingen. Die Bauern und deren Knechte trugen das Getreide in Säcken in die Halle, die sich schnell füllte. Doch bald kamen Bedenken wegen der Tragfähigkeit des Bodens auf. Bürgermeister Hartenfels veranlasste die Stützung im Kellergeschoss.

Bereits zwei Tage später machten die Zimmerermeister Felix Meschenmoser, Anton und Emil Wilhelm und freiwillige Helfer der Freiwilligen Feuerwehr sich ans Werk. Binnen einer Woche waren Räume und Gänge im Kellergeschoß gestützt und es konnte wieder Getreide angefahren werden.