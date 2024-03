Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Deutlich mehr als 0,5 Promille hatte ein 33-Jähriger intus, der am Sonntagabend in der Wilhelmsdorfer Straße in eine Polizeikontrolle geraten ist.

Der Autofahrer musste seinen Wagen laut Polizeibericht daraufhin an der Kontrollstelle stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Weil er beim Heranfahren an die Kontrollstelle offensichtlich in Folge seiner Alkoholisierung Probleme hatte, seinen Wagen zu steuern, wird der 33-Jährige bei der Staatsanwalt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.