Ein verschollener Geschäftsführer, Zettelwirtschaft statt Buchhaltung: Im Fall Boxtango gleicht das Insolvenzverfahren einer Detektivarbeit. Bei der Gläubigerversammlung am Montag geht es unter anderem um das weitere Vorgehen.

Im vergangenen Sommer hatte das Finanzamt Sigmaringen Insolvenz für das Unternehmen Boxtango aus Ostrach gestellt. Die Geschäftsidee eines Containerumschlagplatzes auf dem ehemaligen Holzhof im Fabrikweg war gescheitert, die Firma zahlungsunfähig und verschuldet, doch Geschäftsführer Martin Burkhardt abgetaucht.

Ein Bild aus dem Archiv: 2015 stellt Geschäftsführer Martin Burkhardt in Ostrach seine Pläne für einen Containerterminal vor. (Foto: Barbara Baur )

Seit Eröffnung des Verfahrens hat Insolvenzverwalter Matthäus Rösch die Fäden in der Hand und versucht die kargen Informationen zusammenzutragen. Beim Besuch des Geländes am Fabrikweg fand Rösch nur den vollgestopften Briefkasten und verlassene Bürocontainer vor. Mitarbeiter waren ohnehin schon länger nicht mehr angestellt.

Auch Büroräume in der Buchbühlstraße gaben nur bedingt Auskunft über den aktuellen Stand des Unternehmens. Statt einer ordentlichen Buchhaltung fand Rösch überwiegend ungeordnete Unterlagen vor. Darunter war auch ein vorbereiteter Insolvenzantrag.

„Allerdings wurde er weder datiert noch verschickt. Wir können nur davon ausgehen, dass Herr Burkhardt sich seiner Lage bewusst war, aber lieber die Flucht ergriff, als die Insolvenz zu beantragen“, sagt Rösch.

Nach der Berichterstattung über die Insolvenz hatte der Geschäftsführer sich sogar per E-Mail beim Verwalter gemeldet. Ein Videotelefonat kam aus technischen Gründen nicht zustande, Burkhardt behauptete weder Telefon noch einen eigenen Laptop zu haben.

„Das ist schon eine gewisse Blockadehaltung, obwohl er als Geschäftsführer auskunftspflichtig ist. Seitdem haben wir nichts mehr gehört und haben keinerlei Anhaltspunkte zu einem Aufenthaltsort“, sagt Rösch.

Knapp neun Monate nach Eröffnung des Verfahrens liegen dem Insolvenzverwalter Verbindlichkeiten in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro vor. 24 Gläubiger haben Forderungen angemeldet. Dem steht bislang aber nur Vermögen in Höhe von rund 80.000 Euro gegenüber. „Es ist eher unwahrscheinlich, dass noch Vermögen oder Sachwerte auftauchen. Für die Gläubiger dürfte es nicht viel zu verteilen geben“, sagt Rösch.

Kein Abnehmer für Fahrzeug

Im Verfahren geht es in erster Linie nun noch um ein Fahrzeug zum Bewegen von Containern und das Grundstück im Fabrikweg. Das Fahrzeug konnte bei einer Auktion bislang nicht verkauft werden. Für das weitere Vorgehen mit dem Grundstück will der Insolvenzverwalter sich am Montag von den Gläubigern die Zustimmung holen, es freihändig zu veräußern.

Im Kaufvertrag hatte die Gemeinde Ostrach 2015 ein Rückkaufrecht vereinbart. „Allerdings fehlt dazu ein Grundbucheintrag. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist der Anspruch also wirkungslos“, sagt Rösch. Der Gemeinde bliebe nur, es nun erneut zu erwerben. Rein rechnerisch beträgt der Bodenwert rund 350.000 Euro.

Laut Grundbuch lägen aber verschiedene Dienstbarkeiten vor, also Ansprüche Dritter zum Grundstück. „Diese müssen wir klären und sehen, ob sich dann die Suche nach einem Käufer lohnt oder es in eine Zwangsversteigerung kommt“, sagt Rösch.