Osterferien-Spaß beim SV Unter/Oberschmeien

Ein besonderes Ferienspaß-Projekt haben sich die Vereinsverantwortlichen des SV Unter/Oberschmeien für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren aus Sigmaringen und Umgebung einfallen lassen. Allerdings nicht wie üblich in den Sommerferien, sondern in den Osterferien, nämlich vom 1. bis 6. April 2024 (Ostermontag bis Samstag). In dieser Zeit gastiert ein Kinder-Mitmach-Zirkus auf dem Sportgelände in Unterschmeien.

Durch dieses Zirkusprojekt, in Zusammenarbeit mit dem bekannten Pädagogik-Zirkus Baldini, werden soziale Verhaltensweisen, wie Rücksichtnahme, Verlässlichkeit oder Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und andere gefördert. Insbesondere Kinder mit einem weniger stark ausgeprägten Selbstvertrauen lernen spielerisch über Ihre Grenzen zu gehen und erfahren, dass sie vielmehr erreichen können, als ihnen bewusst ist. Bei Darstellungen ihres artistischen Könnens vor großem Publikum erfahren die Kinder Beifall, Lob und Anerkennung und damit eine Stärkung des Selbstwertgefühls. Mit viel Spaß an der Sache, Ehrgeiz, Mut und Disziplin endet das Projekt mit einer spektakulären Abschlussshow, dem verdienten Applaus und nachhaltigem Effekt.

Das Projekt beginnt am Ostermontag und endet, wie bereits erwähnt, mit einer Galavorstellung der Kinder am Samstagnachmittag im großen Zweimastzelt des Zirkus Baldini. Im Rahmen dieser Vorstellung können die Kinder Ihren Eltern, Omas und Opas, Verwandten und Freunden dann voller Stolz präsentieren, was sie im Laufe der Projektwoche in Zusammenarbeit mit den professionellen Artisten und Pädagogen trainiert und gelernt haben. Die Vorstellung dauert ca. 1,5 Stunden inkl. Pause.

Anmeldungen zu diesem Zirkusprojekt sind ab sofort möglich, die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Weitere Informationen zu diesem Projekt und Unterlagen zum Download gibt es auf der Website des SV Unter/Oberschmeien unter www.sv-schmeien.de