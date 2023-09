Ohne Angst in die Prüfung

Mit viel Spaß, Freude und einfachen Übungen aus der Lernberatung lassen sich Prüfungsängste und Lernblockaden dauerhaft lösen, da das Training aus modernster Gehirn– und Lernforschung sowie aus der Kinesiologie stammen. Stress beziehungsweise Angst blockiert unser Gehirn und schränkt dadurch unseren Handlungsspielraum ein. Deshalb ist es so genial, bereits den Kindern im Kindersommer Mengen die Möglichkeit zu geben, zu erkennen, wie sie sich selbst bei Stress ganz leicht unterstützen zu können, um wieder handlungsfähig zu sein.

Besonders die Arbeit im Labyrinth ermöglicht es, die oft tiefsitzenden und unbewussten Ängste an der Wurzel, sprich am Ursprung und deshalb nachhaltig zu lösen. Mit spielerischer Leichtigkeit wird wieder Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufgebaut, eines der wichtigsten Bausteine im Leben eines Menschen überhaupt.

Die Kinder lernen auch wieder liebevoller mit sich selbst zu sprechen und ihnen wird bewusst, welche Talente und Fähigkeiten jeder einzelne besitzt und wie einzigartig und wertvoll jedes Kind sowie jeder Jugendliche ist.

Die Jugendlichen und Kinder waren mit viel Eifer dabei und können sich selbst nun auch zu Hause mit den erlernten schriftlichen Übungen, aber auch Körper– und Mentalübungen dauerhaf in der Schule, beim Lernen und in Prüfungen schnell wieder auf Kurs bringen. Denn so soll unser Leben sein: Angst und Stress vermeiden — Freude erleben!