Reiter sind zu Ehren des Heiligen Leonhard unterwegs

Einwohner und interessierte Gäste feiern am Sonntag, 5. November, in Ölkofen das traditionelle Kapellenfest zu Ehren des Heiligen Leonhard, zu dem auch eine Reiterprozession gehört. Bürgermeister Peter Rainer, Pfarrer Jürgen Brummwinkel und Peter Löffler vom Kapellenausschuss freuen sich über eine rege Teilnahme am Leonhardiritt.

Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Rosenkranzgebet in der Kapelle. Der Festgottesdienst folgt um 10 Uhr. Daran schließt sich ein Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus Ölkofen mit der Verteilung von Wurst und Wecken an die Kinder an. Außerdem werden später ein Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Um 13.15 Uhr stellen sich die Reitergruppen am Ortseingang aus Richtung Herbertingen auf. Um 13.30 Uhr reiten die Gruppen von dort durch das Dorf zur Wiese beim Landhandel Stauß (früher Oswald). Nach der Begrüßung und einem Gebet reiten die Gruppen entlang der bewährten Prozessionsstrecke (Ölkofer Straße vorbei an der Kapelle, St.-Leonhard-Straße, Lindenstraße) über Hohentengen (Eschleweg, Kirchweg, Hauptstraße, Am Seelenbach) zurück nach Ölkofen.

Zum Abschluss findet die Segnung der Pferde und Reiter sowie aller Besucher statt. Während des Umritts findet um 14 Uhr in der Kapelle eine Andacht statt. Ab 19 Uhr findet dann im Dorfgemeinschaftshaus noch ein Gemeindeabend statt.

Die Veranstalter weisen auf die Vollsperrung zwischen Ölkofen und Herbertingen hin, die wegen der Sanierung von Fahrbahnschäden im Bereich der Rinderunion noch bis zum 10. November eingerichtet sein wird. Es wird aus Sicherheitsgründen darum gebeten, keine Fahrzeuge entlang des Prozessionswegs zu parken.