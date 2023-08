Die Backfrauen legen sich am Sonntag ins Zeug

Der Heimat–, Freizeit– und Narrenverein Ölkofen lädt am Sonntag, 3. September wieder mit den Ölkofer Backfrauen zum traditionellen Dennetenfest ein. Es findet ab 10.30 Uhr in und ums Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen statt.

Schon in aller Frühe werden in der Backküche die Vorbereitungen getroffen, damit rund 600 Denneten mit Speck und Zwiebeln oder Kartoffeln über die Theke gehen können. Entsprechend viele Zutaten mussten dafür im Vorfeld beschafft werden. Dafür sind neben den Backfrauen auch viele Mitglieder des HFNV Ölkofen im Einsatz. Einheimische und Besucher können sich dann zum Frühschoppen, Mittagessen oder Nachmittagssnack einfinden — gebacken wird, solange der Vorrat reicht. Und nicht zu vergessen: Zum Kaffee gibt es selbstgebackenen Apfel– und Zwetschgenkuchen vom Blech.

„Bei schönem Wetter werden wir den Biergarten unter freiem Himmel öffnen und das Ölkofer Zügle wird seine Runden für die Kinder drehen“, sagt der Vereinsvorsitzende Christoph Gruber. Er hofft, dass wieder viele Familien dabei sein werden und es zu einer geselligen Runde kommt, bei der die Gäste ins Gespräch kommen. Das Ende des Fests ist offen. Wer möchte, kann seine Denneten aber auch abholen und daheim verzehren.

Die Erlös des Fests fließen in die Vereinskasse, denn die nächste Fasnet kommt bestimmt...