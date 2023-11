Musikkapelle Oberschmeien bereitet Jahreskonzert vor

Die Vorbereitungen und Proben für den Blas- und Volksmusikabend der Musikkapelle Oberschmeien (Foto: pr) am 2. Dezember um 20 Uhr in der Schmeientalhalle laufen auf Hochtouren. Die Musikkapelle freut sich laut Pressemitteilung darauf, einen Abend voller Musik für alle Freunde der Oberschmeier Blasmusik präsentieren zu dürfen. Dirigentin Stephanie Hoch hat wieder eine bunte Mischung an Musikstücken, zum Teil mit Gesangseinlagen, zusammengestellt. Dynamisch, facettenreich, gefühlvoll und bodenständig. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend in der Schmeientalhalle Oberschmeien. Die Musikkapelle hofft auf zahlreiche Gäste und einen geselligen Abend.