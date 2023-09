Ein Schlagzeuger, drei Musiker und eine ungewöhnliche Location: Dr. Grausig & The Magictones setzen am Samstag, 9. September ihre Konzertreihe Tonkunst an der Tanke mit Jazz–Standards, Soul– und Funk–Nummern fort.

„Einmal ist kein Mal, zweimal eine Tradition und beim dritten Mal ist’s Brauchtum“, haben sich die Veranstalter gedacht und verwandeln bei der dritten Auflage ihrer Tankstellen–Konzerte die alte Fahrzeughalle der Spedition Mauch wieder in einen Konzertsaal.

Bei ihrem Jahreskonzert nehmen Dr. Grausig & the Magictones, die auch in diesem Jahr wieder von der Sängerin Britta Neher unterstützt werden, die Zuhörer mit auf eine Reise durch die vielfältige Geschichte des Jazz — von klassischen Titeln aus der Swing-Ära der 30er und 40er Jahre über Bebop–Nummern bis hin zu Soul– und Funk–Titeln aus den 70er und 80er Jahren.

Konzertbeginn ist um 21.00 Uhr, Einlass ab 20.30. Der Eintritt ist frei.