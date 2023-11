Herbstkonzert des Musikverein Nusplingen am Samstag

Zum diesjährigen Herbstkonzert am Samstag, 2. Dezember, lädt der MV Nusplingen alle Musikliebhaber zu einer musikalischen Reise nach Großbritannien ein. Das Land bietet viele musikalischen Facetten. Die Verantwortlichen versprechen einen abwechslungsreichen Abend und einen unterhaltsamen Ausflug zu den verschiedenen Gesichtern des Landes.

Und das ist laut Ankündigung das Programm: Fanfare & Nationalhymne United Kingdom „God save the Queen“; Second Suite in F von Gustav Holst, die britische Volkslied-Melodien umfasst, Pomp and Circumstance No. 1 von Edward Elgar, Auswahl bekannter James-Bond-Melodien, Medley aus „Der König der Löwen“ für Blasorchester, die größten Hits aus Sir Andrew Lloyd Webbers Musical „Cats“, „Hey Jude“ von den Beatles, „Colonel Bogey“ von Kenneth J. Alford - der Militärmarsch ist bekannt durch den Film „Die Brücke am Kwai“ aus dem Jahr 1957.

Das Konzert findet um 20 Uhr in der Festhalle Nusplingen statt. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.