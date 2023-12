Bereits am 1. Adventssonntag, 3. Dezember, konnten Eltern, Großeltern, Geschwister und alle Interessierten das traditionelle Nikolausturnen des TSV 1848 Bad Saulgau besuchen. Der Nikolaus und Knecht Ruprecht freuten sich sehr, wieder eingeladen worden zu sein. Über 200 Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 18 Jahren aus den verschiedenen Abteilungen, Turn- und Breitensportgruppen präsentierten in der Kronriedhalle ein abwechslungsreiches und buntes Programm aus ausgewählten Übungen und Choreographien, um stolz einen kleinen Ausschnitt dessen zu zeigen, was das ganze Jahr über in den Übungsstunden fleißig trainiert wird.

Nach der Begrüßung durch den Nikolaus und einer kurzen Ansprache des 1. Vorsitzenden Martin Blaser startete die „Kinderturngruppe im Alter von 3 bis 7 Jahren“ mit einer gelungenen Darbietung auf einem Parcours verschiedener Geräte unter dem Motto „Indianer“. Anschließend zeigte die „Gruppe Rhythmische Sportgymnastik der 6 bis 9-Jährigen“ einen schönen Tanz mit bunten Bändern. Danach durfte die „Kinderturngruppe der 3 bis 7-Jährigen“ bei einem Tanz mit seidigen und bunten Chiffontüchern ein zweites Mal vorführen, was sie kann. Die „Fortgeschrittenengruppe III der Rhythmischen Sportgymnastik“ präsentierte die Wettkampfübung „P5 mit dem Seil“. Die Sportgruppe „Kendo“ zeigte in Rüstung und mit Samurai-Schwert verschiedene Techniken unter dem Motto „Kendo - lernen und anwenden“. Danach präsentierte die „Gruppe Rhythmische Sportgymnastik I und II“ einen schwungvollen Tanz mit dem Seil. Die Abteilung „Judo/Jiu-Jitsu/Taekwondo“ bot verschiedene waffenlose Techniken unter dem Motto „Robotik belebt den Sport“ dar. Die „Kinder-Bewegungs-Schule KIBS“ führte, begleitet von zwei Liedern, ein Lauf-ABC, Gymnastik und verschiedene Übungen mit Bällen vor.

Die Abteilung „Geräteturnen“ zeigte an verschiedenen Stationen Darbietungen wie Bodenturnen, Sprünge auf dem Trampolin und Körperschwünge am Reck. Dabei wurden teilweise akrobatische Leistungen erbracht.

Den Abschluss machte die „Eltern-Kind-Turngruppe“, die je von einem Elternteil begleiteten Kleinsten und Jüngsten unter den Sportlern, mit verschiedenen Übungen mit großem Schwungtuch und kleinen Tüten.

Nach der Vorführung sangen die Kinder noch ein Lied für den Nikolaus und Knecht Ruprecht, die als Dank für die gelungenen Auftritte leckere Hefenikoläuse verteilten.