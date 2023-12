Nikolausfeier bei der Fluggemeinschaft

Am Samstagabend haben wir uns zur Nikolausfeier in der Gaststätte Freier Stein in Buchheim getroffen. Die Fahrt nach Buchheim war doch herausfordernd, da einige Straßen wegen Schneebruch gesperrt und auch sonst sehr winterlich waren.

Trotzdem haben viele Flieger den Weg nach Buchheim gefunden. Zuerst gab es Abendessen, aus der reichhaltigen Speisekarte. Nachdem wir vorzüglich gegessen hatten, besuchte uns der Nikolaus. Die Kinder waren schon seht aufgeregt, als der Nikolaus kam. Mit gereimten Anekdoten aus der Flugsaison erheiterte er die Flieger. Dann verteilte er die Geschenke. Selbst der Nikolaus bekam einen Männeradventskranz aus Schwarzwurst und Bier geschenkt. Mit den letzten Strophen des Nikolausliedes „Lasst uns froh und munter sein“ verabschiedeten wir den Nikolaus.

Danach saßen wir noch gemütlich zusammen und ließen den Abend ausklingen.