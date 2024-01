Wasserspender in Fehlatal-Grundschule eingeweiht

Die Fehlatal-Grundschule hat nun endlich ihren Wasserspender. Mit einem kleinen Festakt hat die Vorsitzende des Grundschul-Fördervereins, Eleonore Kerkhoff, diesen vom Verein finanzierten Wasserspender der Gemeinde kostenfrei übereignet.

Bürgermeister Reinhard Traub, der mit einigen Gemeinderäten anwesend war, dankte Kerkhoff und dem Förderverein für die Umsetzung des Projekts, das schon im April 2023 im Gemeinderat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte. „Was lange währt, wird endlich gut“, befand Kerkhoff und Melanie Schmidt-Rose vom Förderverein (FV).

Nicht aus Gallonen oder aus gelieferten Plastikflaschen, nein, ein Wasserspender sollte es sein, der an die Trinkwasserleitung angeschlossen ist und je nach Bedarf mit Kohlensäure versetzt werden kann. Die Kinder sollen auf gesunde Weise ihren Durst stillen können und das nachhaltig und umweltfreundlich, also ohne Plastikflaschen, Einwegbecher und Lieferdienste. So lautete der Plan, den Lehrer und Förderverein im April zusammen mit dem Antrag auf die Installation eines Wasserspenders dem Gemeinderat vorstellten.

Seinerzeit hielt Bürgermeister Reinhard Traub das Vorhaben mit Blick für die an Süßgetränke gewöhnten Kinder für wenig sinnvoll, mehr noch aber störten ihn die möglichen Folgekosten, die den ohnehin schon knappen Gemeindehaushalt zusätzlich belasten würden. Er hatte damit argumentiert, dass der jährliche Schuletat in Höhe von 18.000 Euro großzügiger bemessen sei als anderswo, der FV zudem von der Vereinsförderung profitiere.

Die große Mehrheit der Gemeinderäte hatte sich aber gegen den ablehnenden Vorschlag der Verwaltung und des Bürgermeisters gestellt, wobei sicherlich ein damals vorgebrachtes Argument ausschlaggebend gewesen sein dürfte. Einer der Räte hatte angeführt, dass es der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln sei, dass ein Wasserspender für die Schule abgelehnt, dem Fußballverein aber ein Zuschuss für die Bewässerung des Fußballplatzes gewährt worden ist.

Mit nur einer Gegenstimme hatte das Gremium damals dafür gestimmt, sich an der Installation des Gerätes zu beteiligen. Kerkhoff richtete den Dank an die Gemeinde: „Die Gemeinde hat die Anschlussarbeiten im Schulhaus in Auftrag gegeben und zahlt künftig den Anschluss für das Wasser bis zum Gerät“. Der FV dagegen finanziert das Gerät und die Wartung. Sie bezifferte die Kosten für das Gerät auf 4.300 Euro. Dazu komme der Wartungsvertrag von 198 Euro pro Halbjahr sowie die Kohlensäurepatrone bei Bedarf.

„Eine Schule sollte eine Vorbildfunktion in Sachen Ess- und Trinkverhalten vermitteln,“ so Eleonore Kerkhoff und erinnerte an das Investitionsprogramm der Regierung, die die ganztägige Bildung und Betreuung der Grundschulkinder ab 2026/27 vorsieht - „dann sind die Kinder acht Stunden in der Schule“.

Insofern sei der Einbau eines leitungsgebundenen Wasserspenders eine in die Zukunft weisende Investition gewesen. Das schon einige Tage vor der offiziellen Übergabe betriebsbereite Gerät werde von den Kinder gern und viel genutzt, berichtete Schulleiter Andreas Maichle. In den Pausen bildeten sich lange Schlangen und jedes Kind habe sein eigenes Gefäß dabei. Davon konnten sich auch die Anwesenden nach dem offiziellen Akt ein Bild machen.

„Tolles Gerät, super Wasser, gesunde Kinder“, war schließlich das versöhnliche Resümee des Bürgermeisters. Eine Überraschung gab es noch von der Volksbank Hohenzollern-Balingen in der Gestalt von Stefan Nill und Christian Stauß, die der Vereinsvorsitzenden und dem Schulleiter einen symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro für die Finanzierung überreichte.