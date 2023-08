Dieter Deringer sitzt in seiner kleinen Werkstatt umgeben von Weidenbündel, die Ruten sind nach Farbe und Dicke sortiert. Helle, geschälte und ungeschälte Ruten stehen beisammen, der frische Geruch von Wald und Wiese hängt in der Luft. Etwa fünf Stunden braucht der 67–Jährige, um einen Korb aus den Weidenruten zu flechten.

Korbflechter gewinnt internationalen Preis

Anfang August hat er mit einem seiner Körbe einen besonderen Preis gewonnen: Den mit 1500 Pfund dotierten ersten Platz in der Kategorie traditioneller Korb für internationale Korbflechter beim jährlichen Wettbewerb „Basketry of the Year“ der Basketmakers Association in England.

„Das ist eine schöne Anerkennung für meine Arbeit und um das geht es mir. Hochwertiges Handwerk zu machen, damit ich davon leben kann“, sagt Deringer. In seiner Werkstatt hängen Erinnerungsstücke aus mehr als 50 Jahren Flechterei.

Der erste Korb, den er vor etwa einem halben Jahrhundert geflochten hat, steht auf einem Holzregal. Etwas wackelig ist er und nicht so sauber geflochten wie Deringers neuere Werke. Mit 17 Jahren hat er mit dem Flechten von Peddigrohr, das aus dem Mark von Rotangpalmen gewonnen wird, begonnen.

Mit diesem ergonomisch geformten Holzkorb hat Dieter Deringer gewonnen. (Foto: Dieter Deringer )

„Nach der Realschule habe ich eine Ausbildung als Chemielaborant gemacht. Nach zwei Monaten habe ich aber gemerkt, dass das nichts für mich ist“, so Deringer. Um seine Tage nicht sinnlos zu verbringen, hat er sich in einem Bastelladen Material gekauft und sich im Selbststudium das Flechten beigebracht.

Seit 1987 gibt Dieter Deringer Flechtkurse

„Ich habe verschiedene Techniken ausprobiert, dann noch geschreinert, getöpfert und Wolle gesponnen und gewoben. Das war aber nicht so meins, da hat mir das Modebewusstsein gefehlt“, sagt er. So sei Deringer zum Flechten zurückgekommen.

Nach einer Zwischenstation als Flechter in einer Rattanfirma hat er angefangen, Kunsthandwerkermärkte zu besuchen und gibt seit 1987 Flechtkurse, erst in der VHS Nagold und mittlerweile an anderen VHS–Standorten und in mehreren europäischen Ländern.

Das ist ein nachhaltiges Handwerk. Die Körbe halten 50 Jahre, manche auch 80 bis 90 Jahre. Dieter Deringer

Seit 1989 ist Deringer selbstständiger Korbflechter und zeigt seine Werke auf seiner Webseite. „Das ist ein nachhaltiges Handwerk. Die Körbe halten 50 Jahre, manche auch 80 bis 90 Jahre“, sagt er. Mit einer selbst entwickelten Flechttechnik stellt er mittlerweile verschiedene Körbe mit ergonomischen Formen vor, die sich mit einer Einbuchtung an den Körper schmiegen.

„Sie haben einen asymmetrischen Henkel, damit sich die Hand nicht verdreht“, so Deringer. Mit einem solchen Ergo–Korb konnte er auch die Jury von seiner Einsendung überzeugen — und das bereits zum zweiten Mal. „Der erste Preis 2019 für meinen Ergo–Backpack basket war das Jubiläumsgeschenk zur 30–jährigen Selbstständigkeit“, sagt er.

Insgesamt hat Deringer sechs Mal bei dem Wettbewerb in England teilgenommen, fünf Mal war er im Finale und hat nun zum zweiten Mal den ersten Preis gewonnen.

Der Gewinnerkorb hing beim Zoll fest

„Das ist ein bisschen eine holprige Geschichte“, erzählt er. Damit sich die Jury ein Bild von den Körben machen kann, schicken die Korbmacher Fotos ihrer Werke. Daraus sucht die Jury die besten Einsendungen aus. Nachdem Deringer die Mail erhalten hat, dass sein Korb unter den Finalisten ist, musste er diesen nach England schicken.

Empfohlene Artikel Ehepaar übernimmt Unverhoffte Nachfolger: Diese Bäckerei hat neue Inhaber q Neufra

Dort hing der Korb aber beim Zoll fest. Nach etwas Hin und Her war der Korb schließlich doch noch bei der Jury angekommen. Als er einen Flechtkurs in Österreich gegeben hat, wartete Abends die Mail mit der Benachrichtigung, dass Deringer’s Korb gewonnen hat, auf ihn.

Doch für die nächsten drei Jahre hat er keine Chance, seinen Sieg zu wiederholen: Preisträger müssen drei Jahre aussetzen, bis sie wieder beim „Basketry of the Year“ Wettbewerb teilnehmen dürfen, erzählt Deringer.