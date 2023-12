Neufra

Unfallverursacherin von Sonne geblendet

Neufra / Lesedauer: 1 min

Weil sie eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet war, ist am Donnerstagmittag eine 27-jährige VW-Fahrerin in der Kirchstraße in Neufra auf einen Renault aufgefahren, der am Fahrbahnrand geparkt war.

