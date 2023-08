Michaela Berg lädt am Wochenende vom 25. bis 27. August zu einem Tango–Festival in den Hängegärten von Neufra ein. Am Freitag beginnt die Party um 20 Uhr. Bei gutem Wetter wird draußen getanzt.

Am Samstag finden zwischen 15 und 18 Uhr Tango–Workshops statt. Diese richten sich sowohl an Geübte als auch an Anfänger. Um Anmeldung wird gebeten unter 07572/769771. Zwischen 19 und 20 Uhr gibt es mit „Tango Fatale & Poesie“ ein Programm rund um Tango zum Zuschauen und Zuhören. Anschließend wird gemeinsam gefeiert und getanzt. DJs von außerhalb dürfen am Sonntag ab 14 Uhr auflegen. Dazu wird wieder Tango getanzt — bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter im Gewölbe. Besucherinnen und Besucher können vor Ort übernachten: in einem eigenen Zimmer, im Matratzenlager, im eigenen Zelt oder Wohnmobil. Eine Anmeldung ist unter 07371/5700 möglich.