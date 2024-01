Der Seniorenkreis Neufra kommt am Dienstag, 9. Januar, um 14 Uhr im Pfarrgemeindehaus zusammen. Laut Vorschau werden Lichtbilder von Neufra gezeigt. Die Aufnahmen von Karl Emhart erlauben einen Blick in die Vergangenheit, wie es früher im Dorf aussah. Auch werden Einblicke in die landwirtschaftliche Arbeit gewährt. Anschließend ist gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.angesagt.