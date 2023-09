Seniorenkreis Neufra reist an den Bodensee

Der Seniorenkreis Neufra startet am Dienstag, 19. September, zu seinem Halbtagesausflug an den Bodensee. Die Reise beginnt um 11 Uhr am alten Schulhof in Neufra. Die Mittagsrast wird am Berggasthof Höchsten eingelegt. Anschließend steht ein Besuch der Wallfahrtskirche „Maria zu Berge“ in Baitenhausen bei Meersburg samt Kirchenführung an. Danach geht es nach Meersburg, wo den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Zeit zur freien Verfügung steht. Nach Neufra zurück, geht es um 17.30 Uhr, die Busfahrt kostet 10 Euro. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 13. September, bei Konrad Baur (Telefon: 07371/ 5894).