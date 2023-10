Omnibus wird bei Unfall beschädigt

Ein Linienbus ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 32 zwischen Neufra und Gammertingen bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der 32-jährige Fahrer eines Kleinlasters unterschätzte in Richtung Neufra fahrend in einer Linkskurve das Ausschwenken seines Anhängers, weshalb der Busfahrer nach rechts gegen eine Leitplanke ausweichen musste. Trotz des Manövers prallte das ausschwenkende Heck des Anhängers im Bereich des Fahrerhauses in den Bus, sodass unter anderem die Frontscheibe zu Bruch ging.

Bei dem Verkehrsunfall zogen sich der Busfahrer sowie zwei der drei Fahrgäste leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Mitfahrer zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro. Der Omnibus musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 32 zeitweise voll gesperrt.