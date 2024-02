Narrenmesse und Musikerball in Neufra

Der Musikverein Neufra veranstaltet am Fasnetssamstag, 10. Februar, 20 Uhr seinen diesjährigen Musikerball in der Donauhalle in Neufra.

Unter dem Motto „80er Jahre“ wird der Musikverein dazu ein vielfältiges Programm präsentieren. Unter anderem werden unterschiedliche Sketche aufgeführt und es werden Garde-Tanzgruppen zu Gast sein. Die Eröffnung des Balls durch die Guggenmusik „Nuiframr Fante“ sowie das Dorfgeschehen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Der Eintritt kostet 7 Euro. Im Anschluss an das offizielle Programm findet Party und Tanz mit DJ statt.

Bereits um 18 Uhr findet in der Kirche St. Peter und Paul in Neufra eine Narrenmesse statt. Neben Mitgliedern des Narrenvereins Neufra werden die „Nuiframr Fante“ die Heilige Messe mit kirchlicher Literatur sowie Titeln aus dem aktuellen Fante-Programm mitgestalten. Im Anschluss an die Narrenmesse findet ein gemeinsamer Narrenmarsch zum Musikerball in der Donauhalle statt.