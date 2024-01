Bei Sonnenschein begann in Neufra freudiges und ausgelassenes Fasnetstreiben mit dem Umzug, um dann in die abendliche Dämmerung überzugehen. Der zweistündige Umzug mit 51 teilnehmenden Zünften war bestens organisiert und bot die ganze Bandbreite an närrischen Figuren und Attraktionen.

Burgherrenpaar führt den Umzug an

Zuvor trafen sich die närrischen Abordnungen der Zünfte zum Zunftmeisterempfang, bei dem, wie es so Sitte ist, Gastgeschenke mit mehr oder weniger spitzer Zunge an die Neufraer Narren überreicht wurden. Bürgermeister und Schirmherr Reinhard Traub und seine Frau Alexandra führten den Narrenzug stolz als Burgherrenpaar an.

Dank der souveränen Moderation des jungen stellvertretenden Zunftmeisters Jan Wiesner und von Ringpräsident Anton Blau blieben die Zuschauer gerne bis zur letzten Zunft am Straßenrand stehen. Bei der Halle endete der Umzug, dort gab es etliche Möglichkeiten der Einkehr. In der Halle, im Partyzelt oder bei den Vereinen (Chor imPuls, Musikverein, Fischereiverein und Skiclub) war für jedes Alter und jeden Geschmack ein passendes Angebot mit dabei.

Gäste und Veranstalter sind zufrieden

In der Halle war dank den Gastauftritten einiger Lumpenkapellen, Schalmeien und Guggenmusiken bunte närrische Unterhaltung geboten. Die Burgnarren sind rundum zufrieden mit ihrem Jubiläumsfest, und auch die närrischen Besucher bestätigten den „Nuiframer“ eine gelungene Fasnetsveranstaltung.

Gerne angenommen wurde auch der kostenlose Shuttlebus ab Gammertingen für die Besucher, so dass die lästige Parkplatzsuche überflüssig war, und die örtliche Feuerwehr den Verkehr gut regelte.