Von der Opferrolle zum Zugpferd der Nation: Günther Felßner, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands, sieht die Proteste der Bauern gegen die Sparpläne der Regierung als Vorbild für Demokratie und Nachhaltigkeit. Der Unmut der Landwirte spreche vielen Bevölkerungsteilen aus der Seele - und gebe Anstoß für eine größere Bewegung.

Bauern sind immer noch Sündenböcke

Dem Hauptredner bei der 23. Jahreshauptversammlung des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen (KBV) mangelte es in der Donauhalle in Neufra nicht an Zuversicht und Selbstvertrauen. Wahnsinnig stolz sei er auf die Bäuerinnen und Bauern, die in den vergangenen Wochen Protestfahrten im ganzen Land organisiert haben. Alles sei friedlich abgelaufen und habe mit Verständnis vieler Menschen in der Bevölkerung stattgefunden. „Aber wie werden wir noch besser?“ fragte er. „Wir müssen den Menschen klarmachen, dass wir nicht nur für zwei Prozent Interessenpolitik betreiben, sondern für hundert Prozent der Gesellschaft sprechen.“ Die Bauern seien immer in der Mitte der Gesellschaft gewesen, auch wenn politische Kampagnen es geschafft hätten, die Landwirte als Sündenböcke hinzustellen.

Praktiker werden nicht gefragt

In den vergangenen Jahren sei es dabei nicht so sehr um die Preise gegangen als vielmehr um fehlende Wertschätzung, so Felßner. „Ob beim Tierschutz, Dünger oder Umweltschutz allgemein, wir sind immer auf der Anklagebank gesessen.“ Diese Anklage beruhe auf Unwissen von Politikern, die keine Ahnung von der Materie haben. Wirtschaftsminister Robert Habeck könne zwar Kinderbücher schreiben, liefere in seinem Amt aber schlechtes Handwerk. „Diese ideologisierte Politik, die ihre Ziele mit aller Gewalt erreichen wolle, ist toxisch für unser Land und hat Deutschland zum kranken Mann Europas gemacht.“ Während in Berlin um Lösungen gerungen und wissenschaftlicher Rat eingeholt werde, vernachlässige man die Landwirte und damit die Praxis. „Neben dem wissenschaftlichen Rat müssen doch auch die Praktiker gefragt werden. Aber an dieser Komponente fehlt es maßgeblich.“

Probleme betreffen gesamte Gesellschaft

Zahlreiche Fehlentscheidungen wiederum betreffe nicht nur die Bauern, sondern die gesamte Bevölkerung. Schuldenaufnahme etwa sei während der Corona-Pandemie richtig gewesen, müsse jetzt aber gestoppt werden. „Und Rekordsteuereinnahmen, die einem nicht ausgeglichenen Haushalt gegenüberstehen, das kann es nicht sein“, kritisierte Fleßner. Als weiteres Beispiel einer inkompetenten Politik bezeichnete er die Gleichsetzung des CO2-Ausstoßes von Kühen und Verbrennungsmotoren, die den biogenen Kreislauf vernachlässige. Dieser Kreislauf beschreibt den Prozess, in dem Lebewesen und Pflanzen Kohlenstoff wiederverwerten. Auch der Flächenverkauf an Investoren sei ein großes Problem, ebenso wie die Stilllegung von Flächen. Biodiversität müsse erhalten bleiben, ohne ideologische Politik zu betreiben. „Bio sollte nie ein Ziel sein, sondern eine Methode.“

Landwirte als Vorbilder beim Umweltschutz

Wichtig sei nun der Blick in die Zukunft, betonte der Vize-Bauernpräsident. Gemeinsam mit den Politikern wolle der Bauernverband deshalb an einem Strang ziehen. „Wenn nicht wir Landwirte, wer sonst bietet Lösungsansätze für nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit der Natur?“, fragte er. Der Wohlstand sei weiter auf dem fossilen System begründet, dabei müsse man raus aus dem Kohlenstoff und rein in den grünen Kreislauf. Landwirte müssten zur grünen Denkfabrik werden, die eine Vorreiterrolle beim Ausstieg aus dem fossilen System spielen. „Es geht um die De- und Rekarboniesierung der Wirtschaft“, betonte Felßner. Die Landwirtschaft habe für den Umweltschutz schon Beiträge geleistet, als dieser auf der politischen Agenda noch weit nicht so präsent gewesen sei als heute, sagte er. „Wir hatten schon Biodiesel im Tank, als kaum jemand davon wusste.“

Weiter eine Kampfansage an die Bauern

Auch deshalb denkt Felßner noch nicht an ein Ende der Bauernproteste und den Kampf um den Agrardiesel. „Vor den Protesten sollten einem Prozent der Bevölkerung fünf Prozent mehr aufgelastet werden. Jetzt sind es immer noch drei Prozent“, sagte er. Dies sei weiter eine Kampfansage an die Bauern.