Das Landesamt für Denkmalpflege bietet zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, Führungen durch den Hängegarten in Neufra an. Der Garten wurde zwischen 1569 und 1573 angelegt und ist nicht auf natürlichem Terrain gegründet, sondern musste aufgrund der Hanglage künstlich angelegt werden. Die Baugeschichte steht im Zentrum der Führungen, die jeweils um 12.30 Uhr, 14 Uhr und bei Bedarf um 15.30 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist die Turmschenke am Schlossberg 12.