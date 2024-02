Frühjahrskonzert in der Donauhalle Neufra

Der Musikverein Neufra veranstaltet am Samstag, 2. März, sein Frühjahrskonzert 2024. Konzertbeginn ist um 20 Uhr in der Donauhalle Neufra. Der Einlass in die Halle erfolgt ab 19 Uhr. Dies teilt der Musikverein mit.

Eröffnet wird das Frühjahrskonzert durch die Jugendkapelle Altheim/Neufra/Pflummern unter der Leitung der Jugenddirigentin Johanna Hofmann mit den Werken „Siyahamba“ von Luigi di Ghisallo, „Pirates of The Caribbean“ von Klaus Badelt sowie „Eyes Open“ von Taylor Swift.

Anschließend stellt das Blasorchester unter der Leitung von Vinzenz Jochum und Karl Spöcker sein Können unter Beweis. Nach dem Eröffnungsstück „Freetime“ von Ralf Uhl folgt das Werk „Sea of Wisdom“ von Daisuke Shimizu. Ein weiterer Höhepunkt beim Frühjahrskonzert in der Donauhalle verspricht das Werk „The Sound of Silence“ von Paul Simon zu werden. Das Blasorchester verabschiedet sich in diesem Jahr mit dem Stück „Tribute to Roxette“.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.