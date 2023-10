Vor ausverkauftem Haus hat der Chor Fatal sein bisher wohl facettenreichstes Chorfestival gefeiert. Vier ganz unterschiedliche Chöre präsentierten sich auf der Bühne der Neufraer Donauhalle. Alle Akteure überzeugten mit Stimmgewalt, Textakrobatik und viel Gefühl. Belohnt wurden sie vom Publikum mit reichlich Applaus, teilen die Veranstalter mit.

Bestens gelaunt boten die Chöre beim Jubiläums-Festival Chorgesang auf höchstem Niveau und trafen auf ein Publikum, das Lust auf Geselligkeit, gemeinsames Singen und Feiern hatte. Tamara Großmann, Chorleiterin des Chor Fatal, erklärte treffend den Inhalt eines Songs mit den Worten „wir sollten jede Sekunde im Hier und Jetzt leben, denn wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt.“ Diese Freude am Augenblick brachten alle Chöre mit vollem Einsatz auf die Bühne. Ohne Liedblatt und mit großem Können begeisterten alle Chöre gleichermaßen.

Eröffnet wurde der Konzertabend von den Young Voices aus Altshausen. Die 50 Sängerinnen und Sänger sorgten unter der Leitung von Simone Dangel mit dem deutschen Rocksong „1001 Nacht“ und dem Charthit „Bad Habits“ von Ed Sheeran gleich für Stimmung in der Donauhalle. Gefühlvoll und ausdrucksstark in Text und Dynamik interpretierte der Chor die Ballade „You Are The Reason“ und lud mit seiner Zugabe „Über sieben Brücken musst Du gehen“ auch das Publikum zum Mitsingen ein.

Im Anschluss nahmen die 15 Sängerinnen von La Crescentis aus Eberhardzell auf der Bühne Platz. Heike Schönweiler, die als Moderatorin durch das Programm führte, begrüßte Dirigent Johannes Tress als „Hahn im Korb“ ganz besonders. Stimmsicher und immer mit einem Lächeln auf den Lippen wurde eine bunte Mischung aus Popsongs und ergreifenden Balladen gesungen. Neben dem deutschsprachigen Lied „Legenden“ von Max Giesinger sorgten auch die Welthits „Don´t Stop Me Now“ und „This Is Me“ für Begeisterung bei den Zuhörern. .

Mit viel Spannung wurde der Männerchor Herrn-Hörn aus der Riedlinger Partnerstadt Pochlärn erwartet. Über 540 Kilometer waren die Sänger mit ihren Fans angereist, um ihre Sangeskunst beim Chorfestival zeigen zu können. Und die Anreise aus Niederösterreich hatte sich gelohnt. A cappella gesungen, zeigten sich die 14 Sänger auf der Bühne facettenreich. Das Zwerchfell des Publikums wurde mit dem humorvollen „Rasn mahn“ und dem „Himalaja-Marsch“ mächtig beansprucht. Herausragend war die Soloeinlage von Dirigent Josef Hofbauer bei „I’m Sitting On Top Of The World“. Der Chor Fatal freute sich anschließend über den österreichischen Wein, der als Gastgeschenk überreicht wurde, und ließ über Abteilungsleiter Manuel Fischer verlauten, dass „der Gegenbesuch schon fest eingeplant ist“.

Kraftvoll präsentierten sich anschließend die 50 Sängerinnen und Sänger vom Chor Fatal unter der Leitung von Tamara Großmann. Mit „Viva la vida“ und dem deutschen Popsong „Das kann uns keiner nehmen“ versprühten die Fatalisten viel Lebenslust und gute Laune. Die Zugabe „I Lived“ rundete den gelungenen Auftritt ab. Beeindruckend war die große Anzahl an männlichen Fatalisten, die für eine ausgeglichene stimmliche Mischung zwischen Frauen- und Männerstimmen sorgte. Die „fatale Band“ erntete vom Publikum ebenfalls viel Applaus. Wolfgang Emhart am Schlagzeug, Alexandra Pfleghar und Michael Baacke am Klavier, Sascha Jerg am Bass und Robert Glöckler an der Gitarre setzten die Stimmen der Fatalisten durch die passenden Beats und Rhythmen perfekt in Szene.

Den Höhepunkt des Abends bildete der gemeinsame Auftritt aller Chöre mit der Rockballade „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen und dem alljährlich gewünschten Klassiker „Weit weit weg“ von Hubert von Goisern. Wieder einmal hat der Chor Fatal es verstanden bei seinem Chorfestival ein Feuerwerk der modernen Chormusik zu zünden und damit die Lust am gemeinsamen Singen und der Geselligkeit zu stärken.