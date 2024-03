Das Bauen von Vogelbehausungen ist sein Hobby

Dem 75-jährigen Rentner Christian Schmitz wird es in der Neufraer Bergstraße in seinem Ruhestand nach vielen Jahren Arbeit in der Textilindustrie nie langweilig.

Mit gleich mehreren Hobbys sei er bestens ausgelastet, wie er erklärt. Neben seiner auch überregional bekannten Kakteen-Sammlung, die er in jedem Sommer vor seiner Scheune präsentiert, kümmert er sich neben dem großen Nutzgarten auch um etliche Wellensittiche sowie um die Hühnerschar.

Im Winter ist er oft in seinem Wald unterwegs und macht Brennholz für den Kaminofen. Aus den Baumstämmen mit guter Qualität lässt Schmitz Balken und Bretter sägen, aus denen er in der ehemaligen Schreinerwerkstatt seines Vaters kreative Kleinmöbel, Tische und Stühle zimmert. Dabei fallen quasi als Abfall sogenannte Schwartenbretter an, die an der äußeren Rundung noch die Borke tragen.

Daraus baut Christian Schmitz seit mehr als einem Jahrzehnt neben speziellen Brutboxen für seine Sittiche auch jedes Jahr Nistkästen für heimische Höhlenbrüter. „Diese Kästen sind absolut naturnah gestaltet und zu 100 Prozent aus heimischer Fichte, Lärche oder Esche gefertigt“, erklärt der findige Tüftler. Sie sind mit unterschiedlich großen Einfluglöchern auf die Bedürfnisse der verschiedenen Meisenarten, der Haus- und Feldsperlinge oder der Stare angepasst. Für den Hausrotschwanz oder die Bachstelze baut er zudem in jedem Winter auch einige Halbhöhlen.

Über die Jahre ist da einiges zusammen gekommen und die Kästen hängen längst nicht nur in seinen Grundstücken. Auch die Abnehmer in seinem großen Bekannten- und Verwandtenkreis freuen sich über diese Form des Vogelschutzes und so hängen die kreativen Nisthilfen aus dem Hause Schmitz nicht nur in Neufra sondern auch in den umliegenden Orten.

Auch in diesem Jahr sind die Vogelbehausungen, deren Vorderseiten zur späteren Reinigung leicht abgenommen werden können, rechtzeitig vor dem Start der Brutsaison fertig geworden und Vogelfreund Schmitz ist sich sicher, dass die allermeisten im kommenden Frühjahr auch belegt sein werden.