Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ruft zur Blutspende in Neufra am Donnerstag, 30. November, auf. Gespendet werden kann von von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Donauhalle, Kiesgrubenweg 10. Termine für die Blutspende können vorab online reserviert werden unter www.blutspende.de/termine. Weitere Informationen rund ums Thema Blutspende gibt es unter www.blutspende.de oder unter 0800/1194911.