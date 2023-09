Blut spenden am 22. September in Neufra

Der DRK–Blutspendedienst ruft zur Blutspende auf am Freitag, 22. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Donauhalle in Neufra. „ Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere Erkrankung: Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Zum Beispiel zur Behandlung von Krebserkrankungen, bei Operationen oder Unfallverletzungen“, heißt es in der Pressemitteilung des DRK. Die Teilnahme an der Blutspende bedeute auch einen kleinen Gesundheitscheck für die Spenderinnen und Spender. Denn: Vor der Spende werden Blutdruck, Puls sowie der Eisen– beziehungsweise Hämoglobinwert im Blut gemessen, zudem wird das gespendete Blut sorgfältig auf Infektionskrankheiten untersucht. Für den Blutspende–Termin sei weniger als eine Stunde erforderlich, die reine Blutentnahme dauere circa zehn Minuten. Die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ruhepause nach der Blutspende benötigt. Vor und nach der Blutspende gibt es Getränke, danach auch einen Imbiss oder ein Verpflegungspaket zum Dank für den Einsatz. Blutspendertermine können online reserviert werden unter www.blutspende.de/termine. Weitere Informationen gibt es unter www.blutspende.de oder unter der Telefonnummer 0800/1194911.