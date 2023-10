Apollonias Ort der Freude

Mehr als 30 Personen ‐ Frauen, Männer, Kinder ‐ haben sich am Tag der deutschen Einheit in den Hängenden Gärten in Neufra um die „schöne Gärtnerin“ versammelt. Sabrina Sauter war in die Rolle geschlüpft und schenkte dem interessierten Publikum Einblick in die Schloss-Anlage in früheren Jahrhunderten, regte seine Fantasie an und ließ es „schweben“, denn ohne die 14 bis zu neun Meter hohen Gewölbe, auf denen die Gartenanlage liegt, hätten die Besucher keinen festen Boden unter den Füßen, ließ sie wissen.

Das Büro für Regionalkultur hat diese Veranstaltung neu in seine „Erlebnisführungen in Oberschwaben“ aufgenommen, am Dienstag vertreten durch Henrike Müller. Sie war von der Vorstellung der jungen Frau genauso begeistert, wie die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, gelang es Sabrina Sauter doch, die vielen Daten und Berichte lebendig und mit viel Charme vorzutragen, so dass es eine Freude war, ihr zuzuhören.

Erarbeitet hat den Text nach geschichtlichen Vorlagen Hubertus Hinse, Autor und Theaterpädagoge, der in Riedlingen schon Workshops zum Thema „Dorfgeschichten“ anbot. Sabrina Sauter reicherte ihn mit selber Erarbeitetem zu den Wappen der einstigen Schlossherren und den Adelsgeschlechtern an, ergänzte um eigene Bemerkungen und sorgte so für manches Schmunzeln. So bekannte sie, Graf Georg II. von Helfenstein-Gundelfingen, als einen „schönen Mann“ zu empfinden. Vor allem ihm galt die Aufmerksamkeit, schließlich war er es, der die „Hängenden Gärten“ anlegen ließ. Er war ab 1546 Hausherr des damals doppelt so großen Schlosses, „weil er die Adoptivtochter des letzten Freiherren von Gundelfingen, Maria de Bowart, geheiratet und damit Schloss Neufra geerbt hat“. Er machte Karriere, wurde 1559 kaiserlicher oberster Hofmeister. Seine Frau Maria starb 1565. Nach kriegerischen Einsätzen kehrte er nach Neufra zurück, begann das Schloss neu zu gestalten. Das stand auf einer Klippe. Kirche und Schloss waren gefährdet. 202 Leibeigene schleppten Steine, bauten Mauern, legten die „Hängenden Gärten“ für Graf Georg II. von Helfenstein an, zur Sicherung des Berghangs oder „nur“ aus Liebe zu seiner zweiten Frau Apollonia von Zimmern, die er 1569 heiratete? Vier Jahre wurde daran gebaut. Er selber konnte kaum lustwandeln in dem Garten, starb er doch bereits 1573. „Aber er hat alles darum gegeben, dass Apollonia hier einen Ort der Freude findet“, wusste die „schöne Gärtnerin“. Und Apollonia als geschätzte Frau in Adelskreisen konnte ihn bis zu ihrem Tod 1604 genießen, sicher gelegentlich auch bei Festen. „Die geometrische Aufteilung entspricht absolut den Idealen der Renaissance: gerade Achsen, ein klarer Mittelpunkt, die Gliederung in etwa gleich große Rechtecke, Buchsbaum-Bepflanzung.“

Dass dieser Genuss auch den Menschen von heute zuteilwird, dafür sorgte Waltraud Johannsen, führte Sabrina Sauter in die Gegenwart. Sie erwarb den verwahrlosten Garten nach einem langen Dornröschenschlaf und begann 1986 damit, ihn zu rekonstruieren und neu anzulegen. Wie könnte die „schöne Gärtnerin“ den Zünsler-geschädigten Buchs übersehen? Und so gab’s auch darüber Informationen und die hoffnungsvolle Erkenntnis, dass inzwischen Vögel und Insekten Geschmack an seinen Raupen gefunden haben. Nicht zu vergessen die Rosen, die „eigentlich“ Sträucher sind. Der Ausflug in die Geschichte der „Königin der Blumen“ führte zum Hinweis auf die „Rosenpaten“, die für die Wiederbepflanzung sorgten, aber auch die Produkte daraus, die Christiane Johannsen zubereitet und anbietet.

Nach dem Blick über die Mauer ins weite Land noch der Hinweis, dass die Gewölbe inzwischen ausgeräumt und begehbar sind und schließlich die hoffnungsfrohe Feststellung, „dass der Garten wieder neu erblühen kann und für viele weitere Menschen ein Ort wird, wie ihn Apollonia erlebte: ein Garten, um die Seele aufzufüllen“.

Gruppenführungen werden noch in diesem Jahr angeboten. Näheres ist unter der Telefonnummer 07371/5700 zu erfahren. Ab 2024 soll es im Rahmen der Erlebnisführungen in Oberschwaben“ feste Termine für ein Rendezvous mit der „schönen Gärtnerin“ geben, möglicherweise um einen männlichen Schauspieler ergänzt.