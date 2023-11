Alkoholisierter Autofahrer landet auf Privatgrundstück

Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag zwei Stahlzäune und eine Reihe Hecken auf einem Privatgrundstück überfahren. Zuvor war der Mann laut Polizeibericht mit seinem Auto auf der L 448 zwischen Neufra und Bitz im Bereich Freudenweiler von der Fahrbahn abgekommen. Zum Stehen kam der Wagen des 79-Jährigen an der Garage des Einfamilienhauses. Der Unfallverursacher verletzte sich glücklicherweise nur leicht und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Fahrzeuglenker mit über 0,5 Promille alkoholisiert. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Auf den 79-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro beziffert. Allein an dem Pkw, der von einem Abschleppdienst abtransportiert wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.