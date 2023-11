Ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall auf der Rathausstraße in Neufra entstanden. Kurz nach 21 Uhr kam am Freitagabend ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Nach einer ersten Kollision mit einer Felswand prallte er auf eine Straßenlaterne und an einen Carport, so die Polizei. Beim Aufprall mit der Straßenlaterne wurde diese aus ihrer Verankerung gerissen und gegen eine weitere Laterne, sowie einen Zaun geschleudert.

Herumfliegende Teile beschädigten ein im Carport abgestelltes Auto. Der Fahrer wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebraucht. An seinem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an den Laternen, Carport und dem geschädigten Pkw beträgt weitere 30.000 Euro.