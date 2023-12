53 Marathons in 20 Jahren

Den letzten Marathon seiner Karriere absolvierte der Neufraer Hobbyläufer Karl-Heinz Guter in Palermo auf Sizilien. Der Langstreckenläufer folgte der Einladung eines ehemaligen Pizzabäckers aus Ertingen ihn einmal zu besuchen.

Bei bestem Wetter und optimalen Bedingungen startete der 28. Palermo Marathon Mitte November an einem Sonntagmorgen in der Stadtmitte in Palermo am Teatro Massimo. Nach drei Stunden und 40 Minuten waren die 42,195 Kilometer auf dem Stadtkurs in Palermo geschafft. Guter war zwar nicht ganz und unter den ersten 100 Teilnehmer aber unter den ersten 25 Prozent aller Marathonläufer. Froh, auch den letzten geplanten Marathon gut, gesund und voller Begeisterung geschafft zu haben, überwog im Ziel dann doch die Wehmut das alles hinter sich zu lassen. „Ciao Marathon. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und bevor es wehtut. 42,195 Kilometer waren immer Spaß und nie eine Qual, und Gott sei Dank nie ein Grund aufzuhören oder zu scheitern“, berichtet der Hobbyläufer.

Aus der fixen Idee, im Jahr 2003, einmal einen Marathon laufen zu wollen, sind im Laufe der vergangenen 20 Jahre 53 Marathons über jeweils 42,195 Kilometer geworden. Durchschnittlich zwei bis drei Marathons pro Jahr, unzählige Halbmarathon und jährlich rund 2500 Trainingskilometer summieren sich auf nunmehr deutlich über 45.000 Kilometer. Nüchtern betrachtet somit eine Strecke, die mehr als einmal um die Welt reicht.

Vom ersten Marathon 2003 in Kressbronn am Bodensee über den wahrscheinlich kleinsten Marathon der Welt, wo nur 55 Läufer das Ziel erreichten, bis zum größten Marathon der Welt in New York mit rund 55.000 Teilnehmer waren traumhaft schöne Stecken dabei. Marathonläufe in Ulm, München, Berlin, Frankfurt, Koblenz, Freiburg, London, Paris und vielen weiten Städten und Landschaften der Wachau oder am Gardasee prägten dieses schöne Hobby.

Eine tief empfundene Dankbarkeit, Gott sei Dank, von Sportverletzungen verschont geblieben zu sein runden die Gedanken zum Ende ab. Und schlussendlich; viele interessante Menschen kennengelernt und traumhaft schöne Wege gegangen zu sein, die sich ohne das Hobby nie erschlossen hätten. Guter dankt allen, die ihn die vergangenen 20 Jahre begleitet und unterstützt haben.