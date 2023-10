Neues E-Auto erweitert Ausbildungsfuhrpark

Eine praxisnahe Ausbildung auf dem aktuellen Stand der Technik ‐ dieser Anspruch wird in der Bertha-Benz-Schule in Kooperation mit den Partnern der dualen Ausbildung konsequent verfolgt. Mit der Anschaffung eines neuen E-Autos, einem ID.3 von VW, wird der Ausbildungsfuhrpark der KFZ-Abteilung erweitert.

Unterstützt wurde die Anschaffung des Fahrzeugs durch eine Spende der Kfz-Innung Sigmaringen. Den symbolischen Scheck mit dem Spendenbetrag von 3000 Euro überreichten Siegmund Bauknecht (Obermeister Kfz-Innung) und Patricia Baumann (Geschäftsführerin Kreishandwerkerschaft Sigmaringen) an den Vorsitzenden des Fördervereins der Bertha-Benz-Schule, Urban Eschbach.

Schulleiter Ottmar Frick bedankte sich bei der Übergabe für die Unterstützung der Innung, die helfe, die Qualität der Ausbildung zu garantieren und damit das Handwerk in der Region zu stärken. Claudia Baur, Leiterin des Fachbereichs Bildung & Schule im Landratsamt, schloss sich im Namen des Schulträgers dem Dank an und stellte fest, dass die Unterstützung ein Zeichen gelungener Kooperation zwischen Betrieben, Innung und Schule sei.

„Es ist unsere gemeinsame Aufgabe qualifizierte Fachkräfte im Handwerk auszubilden“, betonte Siegmund Bauknecht. Deshalb sei die Unterstützung mit einer Spende eine Selbstverständlichkeit für die Innung. Mit dem technischen Fortschritt in der KFZ-Branche mitzuhalten sei wichtig und nur in der Kooperation zwischen den Schulen und den dualen Ausbildungspartnern zu leisten, so der Obermeister.

Als Vertreter der Firma Bauschatz freuten sich Betriebsleiter Marco Auer und Werkstattleiter Christoph Schmieder, das Auto der Schule übergeben zu können. Im Werkstattunterricht werden die Auszubildenden des KFZ-Handwerks, unterstützt durch ihre Fachlehrer Bernd Sigg und Joachim Zühlke, mit dem ID.3 viel praktische Erfahrung sammeln können.