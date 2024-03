Neuer Teilnahmerekord beim Vereinspokalschießen61 Mannschaft

Auf eine wieder sehr große Resonanz stieß das diesjährige Vereinspokalschießen der Schützengesellschaft Gammertingen, denn es nahmen 61 Teams mit insgesamt 223 Einzelschützen teil, ein neuer Rekord. Am parallel stattgefundenen Preisschießen nahmen insgesamt 173 Schützen teil, die tolle Preise gewinnen konnten. Und das mit einem einzigen guten Schuss in die Mitte.

An den Trainings- und Wettkampfabenden in den vergangenen Wochen jedenfalls ging es im Vereinsheim hoch her, denn durch die Installation modernster Technik - die Schützen konnten ihre Ergebnisse gleich auf einem Bildschirm bewundern und in der Kantine beobachten das die Gäste ebenfalls auf einem Bildschirm - ging des öfteren ein Raunen oder auch mal ein Gelächter ob der Schießkunst mancher Teilnehmer durch den Raum und dadurch kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

Bei der Siegerehrung im voll belegten Vereinsraum konnte nun Vereinsvorsitzender Bernd Brändle zahlreiche Schützinnen und Schützen mit Pokalen und wertvollen Sachpreisen ehren. Hier nun die Ergebnisse.

Herrenmannschaft: 1. Royals 1 mit 161,5 Ringen, 2. Royals 2 mit 170,5 Ringen, 3. SV Bronnen 3 mit 181,5 Ringen, 4. Bettwaren Shop Kastenschießer mit 193,9 Ringen, 5. Rainers Buba mit 206,4 Ringen und 6. Henna-Verei Gauselfingen mit 207,5 Ringen. Insgesamt waren 47 Teams am Start.

Damenmannschaften: 1. Freiwillige Feuerwehr Bronnen 1 mit 222,2 Ringen, 2. Jäger-Clan mit 224,6 Ringen und 3. Auto-Lanz mit 230,8 Ringen. Es waren 14 reine Damenmannschaften am Start.

Bester Einzelschütze bei den Herren war Christoph Dieminger mit 22,3 Negativpunkten gefolgt von Michael Weiss (33,9), und Wolfgang Götz (35,9). Es folgten Darius Comanici, Marcus Haule und Fabian Pickl.

Bei den Damen war Silke Arnold mit 20,0 Negativpunkten ganz vorne, dahinter platzierten sich Jessica Lauw (39,1) und Ljubi Amann (41,0). Dahiner platzierten sich Miriam Schmidt, Anita Volk und Emily Göggel.

Beim Preisschießen gab es ein klares Ergebnis, denn Simon Brändle ragte mit einem 12,1 Teiler aus dem restlichen Teilnehmerfeld heraus und wurde deutlich Erster. Hinter ihm konnten sich Hannes Wassmer (14,1), Manu Jäger (19,6 Teiler), Ingo Philipp (20,0 Teiler), Lorenz Miller (20,5) und Lukas Miller (26,0 Teiler) ganz vorne platzieren.