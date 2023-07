Neue Wege der Nachwuchsgewinnung beim Tennisclub Bad Saulgau

Nichts sollte man unversucht lassen, dem bei vielen Vereinen vorherrschenden Problem des Nachwuchsmangels zu begegnen. Die Kooperation mit Kindergärten, ein wahrlich probates Mittel. So geschehen beim TC Bad Saulgau in Verbindung mit Kindern und Eltern der Kindergärten St. Franziskus und St. Maria. Die Abschlussveranstaltung auf der Anlage des TC Bad Saulgau konnte sich sehen lassen, und wie. Erster Vorsitzender Gernot Maier konnte 18 Kinder mit Eltern, Großeltern und sonstigen Verwandten, Nachbarn und Freunden herzlich begrüßen.

Konne Späth, Projektleiter und Urgestein beim TC Bad Saulgau und erfahrener Übungsleiter in Sachen Tennis, lockte Kinder samt Begleitung zu den ersten Aufwärmübungen, ausgelegte bunte Reifen und das schwingende Seil waren bereits Hilfsmittel der ersten Spielchen. Danach war der Tennisball der Hund und der Schläger die Leine, Vorboten für viele unterschiedliche Übungen zur Koordination, Schnelligkeit, Kräftigung, Ballgeschicklichkeit, Orientierungsfähigkeit und auch Ausdauer. Spannend natürlich die immer wieder beliebten Staffeln „Alt gegen Jung“, wobei wenig überraschend die Gewinner nicht immer „die Großen“ waren. Allerdings waren deutlich sichtbare Schwitzflecken auf den Shirts Zeugnis für leichte Konditionsmängel bei den etwas gewichtigeren und auch älteren Begleitpersonen.

Nach zwei Stunden intensivster sportlicher Betätigung konnten zum Finale im Wettbewerb Zielwerfen am Zaun befestigte Luftballons mit einem Schweifball abgeschossen werden. Verdienter Lohn für alle Kinder waren Pizzaschnitte und Eis. Mit berechtigtem Stolz erhielten alle Teilnehmenden von Konne Späth das Kindertennis–Abzeichen vom Württembergischen Tennisbund. Erste Erfolge dieser neuen Wege zur Nachwuchsförderung zeigten direkt am Anschluss an die Veranstaltung zehn Eltern, die ihre Kids spontan für ein weiterführendes Tennistraining beim TC Bad Saulgau angemeldet haben.