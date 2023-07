Neue Shirts und 900 Euro an die Radio 7 Drachenkinder

Im Rahmen des Josef–Lutz–Turniers durfte die Jugendabteilung ein herzliches Danke an Timo Reutter und sein Unternehmen aus Ostrach–Wangen überbringen. Dem langjährigen Spieler des FC 1911 war es ein Anliegen, die Jugendlichen des Vereins zu unterstützen und sie mit einem einheitlichen Shirt auszustatten. Schnell war für die Verantwortlichen klar, dass trotz der großzügigen Spende ein kleiner Eigenanteil pro Spieler geleistet wird. Dieser soll für Kinder gespendet werden, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und sich über eine kleine Unterstützung freuen. So durften sich alle Beteiligten über eine Spende in Höhe von 900 Euro freuen, die an die Radio 7 Drachenkinder fließen.

Ein herzliches Dankeschön an Timo und Alex Reutter für ihr Engagement auf und neben dem Fußballplatz sowie all unseren Kindern und Jugendlichen, die mit ihrem Beitrag diese wunderschöne Aktion möglich gemacht haben.