Neue Schulband am Walter Knoll Schulverbund

Angelika Petermann: Herr Hepner, wie kam es zur Idee, wieder eine Schulband aufzubauen?

Simon Hepner: Die Idee, eine neue Band zu gründen (es gab in der Vergangenheit immer wieder sehr gute Bands an der Realschule), stammt eigentlich von unserem Schulleiter Herrn Masczyk. Für ihn hat die Musik an der Schule einen hohen Stellenwert. Nach nur wenigen Vorspielen war klar, dass wir talentierte Musikerinnen und Musiker in unseren Reihen haben und wir im neuen Schuljahr 22/23 starten können.

A. P.: Was sind Ihre Ziele beziehungsweise worum geht es Ihnen mit dieser Band?

S. H.: Mit jeder Note und jedem Schlag wachsen die Jugendlichen enger zusammen. Sie lernen Teamwork, steigern ihr Selbstvertrauen, sind mit Herzblut und Engagement dabei und setzen sich ganz nebenbei mit einer unserer wichtigsten Kulturtechniken auseinander.

A. P.: Wie war der Auftritt beim Musischen Abend? Wie ging es den Schülern?

S. H.: Von tiefenentspannt bis super nervös war alles dabei. Wenn ich Sie fragen würde, ob Sie nach ein paar Proben vor einem Publikum mit fast 1000 Zuhörern einen Song performen — würden Sie es tun? In jedem Fall gehört schon sehr viel Mut dazu, auf einer solchen Bühne wie am Musischen Abend zu stehen. Ich bin unglaublich stolz, wie sehr sich alle einbringen und auf welchem Niveau wir nach so kurzer Zeit angelangt sind. Der Spirit ist klasse!

A. P.: Offensichtlich wurden die Beiträge der letzten Jahre beim Musischen Abend, die es außer in der Coronazeit immer gab, in Teilen der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Was sagen Sie dazu?

S. H.: Ich bin seit 2015 am Walter Knoll Schulverbund. In dieser Zeit hatten wir neben den Auftritten mit unserem Schulchor zeitweise eine Kooperation mit der BigBand vom Störck–Gymnasium. Außerdem war unser Schulsanitätsdienst im letzten Jahr mit dabei. Nach der doch sehr ernüchternden Coronazeit sind wir unglaublich froh, dass wir mit drei Programmpunkten den Musischen Abend 2023 wieder mitgestaltet haben.

A. P.: Herr Hepner, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg mit der neuen Schulband!

Das Gespräch führte die Verantwortliche für die Pressearbeit am WKSV, Angelika Petermann, mit Musiklehrer Simon Hepner, der die Schulband mit großem Engagement aufgebaut hat.