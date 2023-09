Neue Namen bei den Männern, bei den Damen Kontinuität

Nahezu zeitgleich werden im September in den deutschen Golfclubs die Clubmeister ermittelt, so auch in diesem Jahr auf der Golfanlage des GC Sigmaringen. Das Turnier geht über zweimal 18 Loch im Zählspiel, also jeder Schlag zählt, unabhängig vom Handicap. Auch die Jugendlichen waren am Start und ermittelten ihre Clubmeister. Bestes Wetter und ein hervorragender Platzzustand boten erstklassige Voraussetzungen für einen spannenden Kampf um die Pokale ‐ wie sich zeigen sollte, war das Rennen enger denn je.

Am ersten Tag wurde nach Handicap gestartet, am zweiten Tag entsprechend der Platzierung vom Vortag, sodass die besten jeder Altersklasse dann im direkten Vergleich gegeneinander antraten. Um zwei Top-Platzierungen musste wegen gleicher Schlagzahl nach zwei Tagen sogar ein Stechen durchgeführt werden, die Herren mussten gar zwei Bahnen zusätzlich spielen, ehe der Sieger feststand.

Bei den Mädchen siegte Neele Tausendfreund deutlich vor Amelie Bühler. Meister der Jungen wurde Gianluca Etter mit nur einem Schlag vor Finn Langenbach.

Bei den Damen wurden insgesamt drei Altersklassen gewertet: In der Damen-Gesamtwertung wie auch in der AK65 war es einmal mehr Ella Wolf, die sich vor Andrea Schneider-Bannier durchsetzte, in der AK50 Maria Kälin vor Petra Etienne-Scherens. Extrem eng war der Ausgang bei den Herren, wo Joachim Oelkuch und Max Bleicher nach zwei Spielrunden schlaggleich ins Ziel kamen. Das erste Stechen endete gleichauf, so dass die beiden gleich noch einmal zum Abschlag der Bahn 18 mussten. Im zweiten Stechen hatte Joachim Oelkuch die besseren Nerven und sicherte sich den Titel. Bei den Herren AK50 lag Frank O. Maier am Ende vorn, um den zweiten Platz musste ebenfalls gestochen werden. Erfolgreich und damit Vizemeister Vizepräsident Ulrich Diener. Deutlicher gewann in der AK65 Ewald Hegge vor Johannes Kaufmann. Und schließlich sicherte sich in der AK70 Helmut Leipart den Titel vor Karl-Heinz Nolle.

Den zahlreichen Zuschauern an der 18. Bahn wurde somit spannender Sport geboten, die Siegerehrung fand auch gleich neben dem 18. Grün statt. GC-Präsident Hubert Hug stellte das Besondere dieses Turniers dar: eine Spielform wie bei den Profis ‐ im Zählspiel über mehrere Tage, das Handicap spielt keine Rolle. Jeder Schlag zählt, auch bis ins Stechen und die Namen der Sieger werden jetzt auf der Ehrentafel im Clubhaus verewigt.