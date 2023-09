Natur und Geschichtliches der Heimat erleben

Die BegegnungsRäume Scheer / Heudorf wanderten Mitte August auf dem neu eingeweihten Hans–Lindner–Waldlehrpfad in Scheer. Dieser einzigartige Pfad bietet nicht nur eine erholsame Möglichkeit zur Bewegung in der Natur, sondern vermittelt auch wertvolles Wissen über die örtliche Flora und Fauna.

Der Start der Wanderung war an den Sommer–BegegnungsRäumen bei der alten Arztpraxis. Über den Schlosspark ging es zum Eingang des Hans–Lindner–Waldlehrpfades, der sich durch den Wald schlängelt, vorbei an imposanten Bäumen und einem malerischen Bachlauf. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die Vielfalt der heimischen Tier– und Pflanzenwelt hautnah zu erleben und es gab für Groß und Klein viel zu entdecken.

Bei der Ankunft am Pavillon, brannte bereits ein munteres Feuer und die Getränke standen bereit. So machte die Gruppe eine Rast und bereitete das mitgebrachte Grillgut zu. Nach dem Picknick und guten Gesprächen ging es dann an Blumenwiesen entlang zurück zum Ausgangspunkt im Städtle.

Alle Teilnehmer waren mit Spaß dabei, das Wetter spielte mit, so wurde es für alle ein schönes Erlebnis.