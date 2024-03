Nächstenliebe und Rücksichtnahme gehen uns alle an

Mitgefühl und soziales Engagement sind zentrale Werte der Liebfrauenschule Sigmaringen. Diese Solidarität wird aktiv gelebt, indem die Schule sich seit Jahren für zwei Schulprojekte in Kenia einsetzt: „Jiamini“ und „Uhuru“. In den vergangenen Monaten gab es wieder vielfältige Aktionen, um Spenden für die Projekte zu sammeln und die Schulgemeinschaft über die Arbeit vor Ort zu informieren.

Im November 2023 besuchte Projektleiter von „Uhuru“, Davies Onyango Okombo aus Kisumu in West-Kenia, die Schule. Er berichtete den Schülerinnen und Schülern von seiner Arbeit mit Straßenkindern und Mädchen, die eine Ausbildung zur Schneiderin erhalten. Okombo selbst wuchs in Armut auf und weiß daher, wie wichtig Bildung und Unterstützung für Kinder in Not sind. Seine emotionale Geschichte, seine Lebensfreude sowie die Begeisterung für seine Arbeit haben alle tief beeindruckt.

Der traditionelle Adventszauber der Liebfrauenschule stand in diesem Schuljahr ganz im Zeichen der Kenia-Projekte. Mit einem vielfältigen Programm, von Musik und Tanz bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten, stimmten sich die Gäste auf die Weihnachtszeit ein und unterstützten gleichzeitig die Hilfsarbeit in Kenia.

Im Februar fand zum ersten Mal ein Benefizkonzert der Klasse R6a und der Band JOY4YOU in der schuleigenen Kapelle statt. Unter dem Motto „Du bist wertvoll“ konnte das Publikum zahlreiche Gänsehautmomente erleben. „Auch die Schülerinnen und Schüler waren überrascht, wie emotional so etwas werden kann.“, so die Klassenlehrerin, „Ein wirklich toller und erfolgreicher Abend, den ich auch nicht so schnell vergessen werde“. Dank der großen Unterstützung der Besucher konnte ein beachtlicher Betrag gesammelt werden.

Ganz sicher werden noch weitere Aktionen folgen, die zeigen, dass es auch im Kleinen möglich ist, die Welt ein bisschen besser zu machen.