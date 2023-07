„Nachhaltigkeit & Klimaschutz“ an der Grundschule Bingen

Zahlreiche Eltern und Interessierte folgten der Einladung der Grundschule Bingen zum Info–Nachmittag rund um das Projekt „Nachhaltigkeit & Klimaschutz“. Schulleiterin Manuela Müller bedankte sich zu Beginn bei allen außerschulischen Mitwirkenden, Lehrkräften und helfenden Eltern, ohne deren großes Engagement ein derartiges Projekt nicht möglich wäre.

An acht Stationen präsentierten die Schüler mit ihren Workshop–Leitenden, was sie an den über das Jahr verteilten Projekttagen gearbeitet und gelernt haben. Der Elternbeirat sorgte für das leibliche Wohl, der Eiswagen für eine süße Abkühlung.

Info–Wände, Fotos der Aktivitäten an den Projekttagen sowie Projektarbeiten wie zum Beispiel Ohrwurm–Hotels („Biodiversität“) oder mit der Nähmaschine genähte Kuscheltiere aus Altkleidern („Der Weg eines T–Shirts“) waren ausgestellt. An der Urzeit–Kette blickten die Gäste 300 Mio. Jahre in die Vergangenheit und sahen eindrücklich, wie lange die Entstehung von Erdöl dauert. Kostproben wie selbstgebackenes Brot mit Kräuterquark oder eigenhändig geschüttelter Butter erfreuten den Gaumen. Die Gruppe „Schulimkerei“ verkaufte den ersten Binger Grundschulhonig.

Die Besucher konnten auch selbst aktiv werden: Mitbauen am großen Wildbienenhotel, zuckerfreie Müsliriegel herstellen („Schulgarten & Gesunde Ernährung“), Experimente zu Sonnen–, Wasser– und Windenergie durchführen („Erneuerbare Energien“), Wiesenblumen säen („Ökologischer Landbau & Tierhaltung“), Taschen aus gebrauchten T–Shirts herstellen („Der Weg eines T–Shirts“), eine Bio–Erkältungssalbe rühren („Die Welt ertrinkt im Plastikmüll“), Wald–Objekte ertasten oder Holzscheiben sägen und bemalen („Lernort Wald“).

Schulsozialarbeiterin Tanja Figel ergänzt das Projekt um den Aspekt „soziale Nachhaltigkeit“ und sensibilisiert die Kinder für mehr Respekt und Toleranz, unter anderem mit Spielen und einer Theater–AG.

In der Mensa beeindruckten „17 Tellergerichte“, die die 17 nachhaltigen Ziele (17 SDGs) der Vereinten Nationen darstellten. Als Mitglied der Greenpeace–Community „Schools for earth“ war es möglich, diese Ausstellung der Organisation „Tollwood“ an die Binger Grundschule zu holen — als erste Schule Deutschlands. Bilder finden Sie unter www.grundschule–bingen.de.

Auch in den kommenden Jahren soll das Projekt fortgeführt werden, das von der Baden–Württemberg–Stiftung, der Voba Bad Saulgau, dem Landesverband Württemb. Imker sowie den Stadtwerken Sigmaringen unterstützt wird.