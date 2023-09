Die Stadt Burladingen und der Gemeinderat lehnen das „Lamm“ als vorläufige Flüchtlingsunterkunft ab. Die ersehnte Alternative bietet die Verwaltung nach der Sommerpause aber noch nicht. Sie stellte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zunächst ein Konzept für das weitere Vorgehen vor.

Burladingen, Donnerstagabend, 19 Uhr: Eine Gemeinderatssitzung beginnt, auf die viele gewartet haben – allen voran Landrat Günther-Martin Pauli. Er erwartet von der Burladinger Verwaltung konkrete Vorschläge zu einer möglichen vorübergehenden Unterbringung für Geflüchtete.

Der Landkreis hatte eigentlich das ehemalige Gasthaus Lamm in Killer im Visier, das für rund 40 Menschen Platz bieten könnte. Angeboten hatte es dem Landkreis ein privater Eigentümer. Die Kreisverwaltung zögerte nicht lange, weil die Not groß ist, ebenso enorm der Druck auf die Verantwortlichen.

Doch rund 200 Burladinger Bürger, die Fraktionsvorsitzenden und allen voran Bürgermeister Davide Licht stellten sich quer. Ob das „Lamm“ überhaupt in Frage kommt und inwiefern Burladingen bei der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten mitwirken kann, das sollte erst im Gemeinderat besprochen werden, bevor irgendwelche Zugeständnisse gemacht werden können.

Am Donnerstag sollte es also so weit sein. Doch anstelle von konkreten Objekten legte die Gemeindeverwaltung erstmal ein Konzept vor. Laut diesem wolle sich die Stadtverwaltung nun aktiv auf die Suche machen – mit Anzeigen über das Amtsblatt, aber auch direkt auf Gebäudeeigentümer zugehen. Danach erfolgt die Sichtung der Objekte, ob sie für eine Unterbringung überhaupt geeignet seien. Anschließend werde der Gemeinderat informiert und folglich die zuständige Stelle in der Kreisverwaltung.

Das Zauberwort heißt "kleinteilig"

Damit eine sinnvolle Unterbringung überhaupt gelingen kann, erläuterte Ordnungsamtsleiter Martin Paulus, müsse die Unterbringung kleinteilig sein. Kleinteilig – das war das Wort des Abends. Soll heißen: höchstens 15 bis 20 Personen in einem Objekt. Damit hätte die Stadt bereits gute Erfahrungen gemacht, mit ihren drei Anschlussunterbringungen in Killer, Burladingen und Gauselfingen. Eine „Massenunterbringung“, wie es das „Lamm“ wäre, könne nicht funktionierten, so der Tenor am Abend in der Burladinger Stadthalle.

„Die Größe muss sich im Rahmen halten, damit wir den Überblick behalten“, sagte Paulus, der zusammen mit Karl-Moritz Kraus, dem stellvertretenden Leiter des Bauhofs für die Ordnung und Organisation der Anschlussunterbringungen Sorge tragen.

Container und Sporthallen sind tabu

Ihrer Ansicht nach sei eine sinnvolle Verteilung – kleinteilig – im Stadtgebiet notwendig. Einzelne Ortsteile dürften nicht überlastet werden. Eine fußläufige Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr halten sie ebenso für essenziell. Die Lage des „Lamm“ an der B 32 sei da absolut ungeeignet.

Außerdem, so Paulus, sei es wichtig, dass sich das Objekt auch optisch in das Ortsbild fügt. Container oder dergleichen kommen nicht in Frage, wenn es nach den städtischen Verantwortlichen geht. Bürgermeister Licht betonte, dass auch Sporthallen ausgeschlossen sind. Sie sollen nicht zum Leidwesen der Schulkinder und Vereine herhalten. Auch wenn die aktuelle Anschlussunterbringung in Gauselfingen die Sport- und Mehrzweckhalle ist. Sie sei aber dem Abriss geweiht.

Auch Landrat Pauli hatte am Montag in der jüngsten Sitzung des Kreistags betont, dass die Umfunktionierung von Sporthallen unbedingt vermieden werden soll. Doch wenn der Platz fehlt, muss gehandelt werden. Das weiß auch der Burladinger Gemeinderat.

Aus den Reihen der Fraktionen gab es Zustimmung für das Konzept. Gleichwohl die Betonung auf eine rasche Umsetzung nicht fehlte. Ob die Stadt schon konkrete Gebäude im Visier habe, so die Frage des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Kevin Rieber, konnte Licht nicht umfassend beantworten.

Nur so viel: Es gab Gespräche. Eigentümer hätten sich bereits bei der Verwaltung gemeldet. Mehr kann die Stadtverwaltung vorerst auch nicht tun. Ihr fehlt der Beschluss beziehungsweise die Beauftragung des Gemeinderates. Diesen – den Auftrag, nach Objekten zu suchen – hat die Stadt am Donnerstag nun mit vier Gegenstimmen erhalten.

Widerstand gab es aus den Reihen der AfD. Diese lehnt eine Unterbringung in welcher Art auch immer vollständig ab, auch wenn der Fraktionsvorsitzende Joachim Steyer letztlich anmerkte, dass wenn sich die AfD überhaupt für eine Unterbringung ausspreche, sie eine kleinteilige bevorzuge. Die Fraktion votierte dennoch geschlossen dagegen.

Eskalation bei Bürgergespräch in Killer sorgte für Schlagzeilen

Versöhnliche Worte bemühte Kevin Rieber: Bürgermeister Licht und Landrat Pauli sollen trotz großer Meinungsverschiedenheiten zusammen arbeiten. Er werde selbstverständlich einen sachlichen Dialog führen, erwiderte Licht.

Ende Juli hatte Landrat Günther-Martin Pauli zu einer Versammlung geladen, bei der er Bürgern sowie Stadt- und Gemeindeverwaltung das „Lamm“ als mögliche Unterbringung vorstellen wollte. Er wurde bekanntermaßen ausgebuht und angeschrien. Die Eskalation war ein Grund für die bundesweite mediale Aufmerksamkeit Killers.

Bei der Sitzung am Donnerstag ging es weitaus gesitteter zu. Hatten sich noch im August rund 200 Menschen auf einer Unterschriftenliste, angeführt von Bürgermeister Licht und den Fraktionsvorsitzenden gegen eine Unterbringung im „Lamm“ ausgesprochen, waren gestern nur rund 35 Bürger zugegen.

Dörte Conradi (CDU) plädierte zu Beginn ihrer Stellungnahme auch für eine sachliche Diskussion dieses doch emotional aufgeladenen Themas.