MV Ennetach meistert Umbau und musikalischen Neuanfang

Am 16. März hielt der MV Ennetach seine Generalversammlung im Gasthaus Adler ab. Dabei blickte der Vorsitzende Michael Kraft auf ein anstrengendes Jahr zurück. Neben dem musikalischen Neustart stand das Mammutprojekt Probelokalumbau im Fokus des Jahres 2023. Nachdem der Umbau zum Ende des Jahres erfolgreich abgeschlossen wurde, steht nun noch die Abrechnung des Projekts aus.

Großzügige Spenden von Mitbürgern und Unternehmen aus der Region sowie hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit am Probelokal machten den Umbau überhaupt erst möglich, wofür sich der Vorsitzende bedankte. Am Gartenfest-Samstag (29. Juni 2024) soll die Einweihung der Räumlichkeiten stattfinden, zu der neben Helfern und Spendern die gesamte Bevölkerung eingeladen ist.

Schriftführerin Theresa Teufel hatte nicht nur von vielen Arbeitseinsätzen in ihrem Rückblick zu berichten, sondern konnte auch auf Highlights wie das Ständchen zum 70. Geburtstag von OV Wolfgang Eberhart, das Gartenfest, das Dorffest und den Ausflug nach Novska zurückblicken.

Aus ihrem ersten kompletten Jahr mit dem MVE hob Dirigentin Verena Funk zusätzlich das Bezirksmusikfest in Rast, das Sommerfest der Wolfartsweiler Musikanten und das Kirchenpatrozinium hervor. Sie identifizierte dabei viele Stärken, aus denen geschöpft werden kann und Schwächen, an denen zukünftig gearbeitet werden kann.

Der Kassenbestand war trotz größter Bewegungen durch den Umbau stabil, berichtete Kassier Elmar Teufel. Die Jugendleiter Benedikt Stützle und Fabian Baumgärtner konnten bei ihrem Abschied eine tolle Bilanz aufzeigen: 26 Jugendliche unter 18 Jahren sind momentan im Verein aktiv, alleine 7 sollen Ende des Jahres in die aktive Kapelle dazustoßen.

Nachdem die beiden Jugendleiter nach jahrelanger Tätigkeit ihr Amt niederlegen, wurden Annika Sauter und Lea Stroppel als ihre Nachfolger gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die 2. Vorsitzende Luisa Teufel, Jana Heitmar als aktive Beisitzerin sowie die Kassenprüfer Patricia van den Broek und Wilfried Teufel. Auf Jürgen Kühnbach folgt Herbert Sauter als passiver Beisitzer. Anschließend ehrte Rüdi Hüglin vom Blasmusikverband David Will für 40 Jahre aktive Tätigkeit und für 50-jährige aktive Tätigkeit erhielten Harald Keller, Wilfried Teufel und Thomas Stützle ihre Ehrung. Für sein 10-jähriges Engagement als Jugendleiter erhielt Benedikt Stützle die Fördermedaille in Bronze.