Musikverein Inneringen gibt Jahreskonzert

Der Musikverein Inneringen veranstaltet am 23. März ab 19.30 Uhr sein Jahreskonzert in der Albhalle in Inneringen. Unter dem Motto „Schöne Stunden mit Blasmusik“ haben auch dieses Jahr die Inneringer Musiker ein buntes Programm für das Publikum zusammengestellt. Der Eintritt ist frei.

